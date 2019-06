Kirchlengern. Stift Quernheim steht im Mittelpunkt eines historischen Rundganges durch Kirchlengern - am 12. Juni um 19 Uhr.

Nachdem Stadtführer Jörg Militzer in Kirchlengern unterwegs war, lag es nahe auch dem historisch bedeutenden Stift Quernheim einen erneuten Besuch abzustatten.

So wird am Mittwoch der reich mit historischen Spuren gespickte Ortsteil – dessen Geschichte vom namensgebenden Damenstift geprägt wurde – in einer ganzen Reihe von Teilaspekten in den Mittelpunkt gestellt. Dabei begegnet unter anderem auch die in der Region allgegenwärtige Zigarre dem interessierten Begleiter.

Treffpunkt für den Rundgang ist am Mittwoch, 12. Juni, um 19 Uhr vor dem Feuerwehrgerätehaus an der Stiftstraße 109. Da dort keine öffentlichen Parkplätze sind und der Rundgang auch „auf dem Stift“ endet, wird gebeten dies zu berücksichtigen. Eine Tageskasse ist wie immer eingerichtet. pm/nw