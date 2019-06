Bad Oeynhausen. Am Pfingstmontag von 11 bis 18 Uhr ist im GOP Bad Oeynhausen großer Tag der offenen Tür mit einem bunten Programm..

Auch in diesem Jahr laden das GOP Varieté-Theater und der Adiamo-Dance Club am Pfingstmontag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr zum großen Tag der offenen Tür mit einem bunten Programm für Groß und Klein ein. Begleitet wird der Tag durch die Jubiläumsfeierlichkeiten „111 Jahre Kurhaus“.

Wie im letzten Jahr werden wieder alle sieben GOP-Häuser mit kulinarischen Highlights an Ständen vertreten sein, an denen die Besucher regionale Spezialitäten probieren dürfen. Kulinarisch geht es auch im Oeynhausen Saal des Kaiserpalais zu, dort präsentieren regionale Speisemanufakturen ihre Besonderheiten. Probieren und Schlemmen ist erlaubt.

Urkomisch wird es in den stündlichen, kurzen Auszügen aus der Show „Appartement“, denn hier sind die Künstler auf der Suche nach einem neuen Mitbewohner für die GOP-WG. Auf die kleinen Gäste wartet die große Hüpfburg oder das Kinderschminken, während die Erwachsenen bei schönem Wetter auf der Sonnenterrasse einen Cocktail, leckere Snacks, Kuchen oder Eis genießen.111 Jahre Kurhaus

Im Dance Club versetzt eine spektakuläre Licht-, Laser- und Soundshow das Publikum stündlich in Disco-Stimmung. Für die musikalische Untermalung sorgt die Band „WannaBeatz“, die die Gäste zum Mittanzen animiert, und auch der ehemalige The Voice of Germany „René Nocon“ haut auf dem Balkon des Kaiserpalais am Klavier in die Tasten.

Zeitgleich zum Tag der offenen Tür wird in diesem Jahr der 111. Geburtstag des Kurhauses, auch Kaiserpalais genannt, gefeiert. Aus diesem Anlass haben Stefanie Hillebrand, Leiterin des Stadtarchivs Bad Oeynhausen, und die freischaffende Kuratorin Katja Rosenberg die Ausstellung „111 Jahre Kurhaus“ mit Material des Stadtarchivs erarbeitet. Im Palmengarten erzählt sie anhand vieler Fotos, Illustrationen und Schaubilder die ereignisreiche Historie des Bauwerks, die geprägt ist von Höhen und Tiefen, Glücksspiel, einer Rollschuhbahn und Varieté.

„Das Kurhaus wurde einst als Aushängeschild Bad Oeynhausens geplant. Noch heute ist es eines der prachtvollsten Gebäude der Stadt und steht wie kaum ein anderes für die wechselhafte Geschichte des Heilbads im vergangenen Jahrhundert“, unterstreicht Bürgermeister Achim Wilmsmeier die Bedeutung des Kurhauses.

Anzeige Anzeige

„Nach den glanzvollen Anfangsjahren erlebte des Kurhaus in der britischen Besatzungszeit eine düstere Phase. Danach wurde es wieder zum Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens und erlangte schließlich durch die Nutzung durch das Casino und später das GOP seinen alten Glanz zurück“, erklärt Stefanie Hillebrand die Geschichte des Hauses. Die Ausstellung ist während des Tags der offenen Tür im Palmengarten im Kaiserpalais geöffnet. Reines Azubi-Projekt

Wer sich einen Überblick über das bunte Treiben verschaffen möchte, kann mit dem GOP-Ballon am Kran in luftige Höhen fahren und von dort die fantastische Aussicht genießen. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Tag der offenen Tür im Kaiserpalais ein reines Azubiprojekt. Jule Althoff und Louisa Ritter haben sich mit Feuereifer an die Planung des großen Tages gemacht und waren besonders begeistert

über das Vertrauen, das ihnen mit diesem Projekt entgegengebracht wurde: „Im Team ein so großes Event entstehen zu lassen und dabei federführend verantwortlich zu sein, war aufregend. Besonders dankbar war ich aber über die tolle Unterstützung von meinen Kollegen, die mir immer mit Rat und Tat zur Seite standen“, erklärt Jule Althoff. Als Azubi-Aktion sollen in diesem Jahr die Pfanderlöse an die Stiftung „Humor hilft heilen“ gespendet werden. pm/nw

Bei schlechtem Wetter werden fast alle Aktivitäten in das Kaiserpalais verlagert. Der Eintritt ist frei.