Bad Oeynhausen. Mit Fury in the Slaughterhouse steht die erste Band für die Parklichter 2020 in Bad Oeynhausen fest.

Während die Vorbereitungen für die diesjährigen Parklichter auf Hochtouren laufen, werden parallel schon die Weichen für die Zukunft gestellt. Mit Fury in the Slaughterhouse konnte die für das Booking des Parklichter-Freitags verantwortliche Agentur bereits die erste Band für die Parklichter 2020 engagieren. Der Vorverkauf der limitierten Frühbuchertickets startete in der vergangenen Woche.

„Wir freuen uns, mit Fury in the Slaughterhouse im nächsten Jahr eine Band im Kurpark zu präsentieren, die gerade auch bei der älteren Zielgruppe bekannt ist“, so Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH. Er ergänzt: „Es ist uns wichtig, dass wir mit den Bands, die in den kommenden Monaten hinzukommen, für jede Altersgruppe etwas dabeihaben.“30-jähriges Bestehen

Mit Hits wie „Won’t forget these days“ oder „Time To Wonder“ schrieben Fury in the Slaughterhouse den Soundtrack einer ganzen Generation. 2017 feierten die Hannoveraner ihr 30-jähriges Bestehen. Dreimal füllten sie die Tui-Arena, gaben große Open-Air-Konzerte, veranstalteten eine Kreuzfahrt und gingen auf Akustik-Tour. Das alles hat den Jungs um die Brüder Wingenfelder so viel Spaß gemacht, dass viele schon dachten, sie würden aufhören, wenn es am schönsten ist.

Doch im Jahr 2020 sind sie mit sechs Open-Air-Konzerten wieder da. Die aufkommende Vorfreude spüren die sechs Musiker schon jetzt: „Wir haben Bock drauf“, sagt Sänger Kai Wingenfelder. „Die Leute kommen zu uns und feiern mit uns ihre Jugend, ihr Leben.“

„Die Songs von Fury in the Slaughterhouse haben für viele Menschen einen großen emotionalen Wert und machen das Konzert zu einem ganz besonderen Erlebnis. Die limitierten Frühbucher-Tickets zum Preis von 41 Euro sind an allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen und unter www.eventim.de erhältlich. pm/nw

Weitere Informationen gibt es auf www.parklichter.com, in der Tourist-Information Bad Oeynhausen im Haus des Gastes im Kurpark, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.adticket.de.