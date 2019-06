Melle. Für Jens Henke vom SC Melle war die Teilnahme an den Norddeutschen Badminton-Meisterschaften der Altersklasse O35 in Hamburg Lohn der guten Ergebnisse der Landesmeisterschaften. Der Meller scheiterte letztlich knapp im Achtelfinale.

Im Einzel bekam der Meller gleich im ersten Spiel seine Grenzen auf diesem hohen Niveau aufgezeigt. Gegen Oliver von Kempen vom SSW Hamburg hatte Henke im ersten Satz dem druckvollen Spiel seines Gegners nicht viel entgegenzusetzen. Der erste Satz wurde deutlich mit 7:21 verloren. Der zweite Satz verlief anfangs besser, änderte aber nichts an der Niederlage ( 14:21 ).

Am nächsten Tag stand Henke mit seinem Doppelpartner Jens Detlefsen (VfL Stade) im Achtelfinale. Dort ging es gegen das eingespielte Schmidt-Brüderdoppel vom SV Union Heyrothsberge. In einem sehr guten und spannenden Spiel entschied erst die Verlängerung nach abgewehrtem Satzball gegen Henke/Detlefsen. Sie verloren den Satz knapp mit 22:24. Auch der zweite Satz war bis zum Schluss ausgeglichen und endete wieder mit knappen Gewinn (18:21) für die Schmidt-Brüder.

Zwei neunte Plätze für Henke

Die letzte Chance war im Mixed für Henke mit seiner Partnerin Insa Küther (TSV Großenkneten). Als Landesmeister qualifizierte sich das Duo für die Norddeutschen Meisterschaften. Hier musste das Mixed nun gegen Scherbel/Schmidt aus Sachsen-Anhalt antreten. Wieder ein an Dramatik und Spannung kaum zu übertreffendes Spiel. Auch hier ging es nach ausgeglichenem Spiel in die Verlängerung. Hier sorgte ein Netzroller für den Sieg im ersten Satz für das Duo aus Sachsen-Anhalt (21:23). Auch der zweite Satz hatte ein etwas unglückliches Ende für den Meller und seiner Partnerin: Nachdem das Duo die ganze Zeit geführt hatte, war am Ende des Satzes das Glück nicht auf Henkes Seite. Nach dem 17:21 war auch im Mixed das Turnier zu Ende.

Mit zwei neunten Plätzen und der Erkenntnis, dass der Meller Badmintonspieler auch auf norddeutscher Ebene mithalten kann, trat er die Heimreise aus Hamburg an.