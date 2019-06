Melle. Melle möchte engere Beziehungen zu Labes/Łobez, der früheren Kreisstadt des Kreises Regenwalde, knüpfen.

„Wir könnten damit die im Jahre 1959 geschlossene Patenschaft mit dem Kreis Regenwalde auf eine zukunftsträchtige Basis stellen“, sagte Bürgermeister Reinhard Scholz während der Feierstunde zum 30. Heimatkreistreffen der Regenwalder im Grönenbergpark. Die Aussichten, diesen Ansatz zu vertiefen, sind denkbar gut.

„Wir sind Europäer, und vor diesem Hintergrund ist uns sehr daran gelegen, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Städten zu vertiefen“, erwiderte der Bürgermeister von Labes/Łobez, Piotr Cwikla. Vor diesem Hintergrund lud er Bürgermeister Scholz und den Städtepartnerschaftsbeauftragten Gottfried Müller zu einem Gegenbesuch ein.

Rund 20 Männer und Frauen aus verschiedenen Teilen Deutschlands waren zur 30. Auflage des Partnerschaftstreffens in den Grönegau gereist: „Es ist für uns eine große Freude, Sie und Euch hier in Melle begrüßen zu dürfen“, sagte Städtepartnerschaftsbeauftragter Gottfried Müller, als er die Feierstunde unter freiem Himmel eröffnete. Sein besonderer Gruß galt dem Bürgermeister von Labes/Łobez, Piotr Cwikla, der mit seiner Ehefrau Ewa zu dem Treffen gekommen war.

Liebe zur Heimat

„Dass Ihnen Ihre angestammte Heimat auch mehr als 70 Jahre nach der Flucht und Vertreibung am Herzen liegt, zeugt von Heimatliebe im besten Sinne des Wortes, auch wenn Ihnen inzwischen andere Orte zu einer neuen Heimat geworden sind“, sagte Reinhard Scholz. "Im Jahr des 850-jährigen Stadtjubiläums freue ich mich besonders, den Bürgermeister von Labes/Łobez, Piotr Cwikla, in Melle willkommen heißen zu dürfen. Wir sehen in Ihrer Anwesenheit ein Zeichen der Anerkennung für die Partnerschaftsarbeit, die seit dem Jahre 1959 zwischen dem früheren Kreis Regenwalde und der heutigen Stadt Melle gepflegt wird“, betonte der Verwaltungschef.

Erfolgsstory

Der Landkreis unterhält zwei Partnerschaften mit den Landkreisen Olsztyn und Walcz in Polen. Die damit verbundene Zusammenarbeit zwischen den Regionen versteht sich als ein konkreter Schritt zum Aufbau eines vereinigten Europas und zur Förderung der Völkerverständigung auf kommunaler Ebene. Diese Partnerschaften werden durch Projekte, Seminare und Begegnungen verschiedenster Art Jahr für Jahr ausgebaut und gefestigt. Diese Erfolgsstory nahm Bürgermeister Reinhard Scholz zum Anlass, eine engere Zusammenarbeit zwischen Melle und der polnischen Stadt Labes/Łobez ins Gespräch zu bringen. Eine Idee, die von den Anwesenden mit Beifall aufgenommen wurde. „Wir fangen diesen Ball sehr gerne auf“, stellte Bürgermeister Piotr Cwikla fest. Jetzt sollen Gespräche folgen, um die Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen.

Im weiteren Verlauf der Feierstunde, die von Bläsern aus verschiedenen Posaunenchören musikalisch gestaltet wurde, sprach Pastor Bernhard Julius Worte der Besinnung. Im Anschluss nahmen die beiden Bürgermeister sowie Christa Müller als Vertreterin des Heimatkreises am Stein der Regenwalder eine Kranzniederlegung vor.