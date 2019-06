Schlagen als Youngster des Pfingstturniers in ihrer alten sportlichen Heimat auf: Till Schmitz (links) und Jack Rutenkröger. Foto: Jens Rutenkröger

Riemsloh. Seit 1985 findet auf der Tennisanlage in Riemsloh regelmäßig an Pfingsten das Tennis-Doppelturnier in den Konkurrenzen Damen, Herren und Mixed statt. So auch in diesem Jahr bei der 34. Auflage am 8. und 9. Juni.