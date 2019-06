Melle. Ein fester Bestandteil des Geschäftslebens in der Meller Innenstadt ist das Schuhhaus Schengber, das vor 100 Jahren von Schuhmachermeister Franz Schengber gegründet und 54 Jahre von ihm geführt wurde.

Heute stehen unter der Leitung seiner Urenkelin Britta Pabst modische Damen- und Herrenschuhe sowie Sneaker im Mittelpunkt der Verkaufsangebote. Zum Sortiment gehören jetzt auch Taschen, Gürtel, Socken und Tücher. Wie im Verlaufe der gesamten 100-jährigen Firmengeschichte des Familienunternehmens hat die fachgerechte und persönliche Beratung der Kunden bis heute den allerhöchsten Stellenwert, gerade in Zeiten des Internets und des Online-Handels.







In den 2014 komplett neu gestalteten Geschäftsräumen an der Mühlenstraße 17 kümmern sich heute die Schuhfachverkäuferinnen Christine Wellmann, Britta Klaus, Heidi Tschorn und Gaby Kallert um die Kunden. Zum Team gehören neben Chefin Britta Pabst auch noch deren Eltern Karin und Bodo Stahl, die das Geschäft im Jahr 2015 an ihre Tochter übergeben hatten.

Die Erfolgsgeschichte begann, als Franz Schengber im Januar 1919 kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges eine Schuhmacher-Reparaturwerkstatt am Neuen Graben Nr. 17 eröffnete. Das Geschäft lief gut und musste erweitert werden, was aber aus architektonischen Gründen nicht möglich war. So kaufte er 1936 er ein größeres Geschäftshaus im Herzen von Melle in der Mühlenstraße und erweiterte seine Angebote von Reparaturen auf den Verkauf von Schuhen.





Ein Umbau und eine erste Vergrößerung des Geschäftes am Standort Mühlenstraße erfolgte 1957. Da angesichts der guten Entwicklung das Angebot erneut erweitert werden musste, entschloss sich Franz Schengber 1968 zu einem großen Anbau, ein Jahr vor dem 50-jährigen Betriebsjubiläum. 1973 übergab Franz Schengber die Leitung des Schuhhauses an seine Tochter Else Schneid, geb. Schengber, und ihren Mann Max Schneid. Das Inhaberehepaar Schneid modernisierte 1984 die Ladeneinrichtung.

Anzeige Anzeige









Der nächste Generationswechsel erfolgte im Jahr 2000, als Else Schneids Tochter Karin Stahl mit ihrem Mann Bodo Stahl die Geschäftsleitung übernahm. Vier Jahre später stieg auch die Tochter Britta Pabst nach erfolgreichem Abschluss als Schuhbetriebswirtin mit in das Unternehmen ein. 2014 kam es zu einer grundlegenden Neugestaltung der Geschäftsräume. „Wir haben haben bei diesem Umbau die Passage mit in das Geschäft integriert, um so mehr Verkaufsfläche zu schaffen“, blickt Britta Pabst zurück. Britta Pabst wurde dann 2015 die Inhaberin des traditionsreichen und zugleich modernen Schuhhauses.