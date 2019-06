Melle. Bei den Tischtennis-Minimeisterschaften erspielte die Oldendorferin Tialda Visbeck ein starkes Ergebnis beim Landesentscheid. Auch Erik Weber zeigte bei der Turnierserie für Anfänger, welches Potenzial in ihm steckt.

Die beiden SVO-Talente qualifizierten sich nach zwei vorausgegangenen Qualifikationsturnieren für das Landesturnier. Im März hatte in der Oldendorfer Sporthalle der Ortsentscheid stattgefunden. Dort siegten Noah und Tialda in den jeweiligen Spielklassen der jüngsten Teilnehmer, dem Jahrgang 2010, ganz souverän. Der dritte Oldendorfer im Bunde, Luis Drescher, startete einen Jahrgang darüber und konnte in dieser Klasse das Turnier gewinnen.



Mit den Platzierungen ganz oben auf dem Treppchen durften die drei SVO-Asse dann an der nächsten Runde, beim Kreisentscheid in Glandorf, teilnehmen. Während Luis, der erst seit ein paar Wochen Tischtennis spielt, der teils deutlich länger aktiven Konkurrenz gratulieren musste und als Gruppendritter mit immerhin einem Sieg ausschied, zeigte Erik bei den Jüngsten erneut hervorragende Leistungen. Er konnte sein gesamtes Potenzial ausschöpfen und gewann das Turnier schließlich ungefährdet. Auch Tialda spielte erneut stark auf, musste sich im Halbfinale aber erstmals geschlagen geben und belegte schließlich den dritten Platz.

Die Podestplatzierungen von Erik und Tialda waren gleichbedeutend mit der Qualifikation für den Bezirksentscheid in Strackholt. Dort kamen die besten Minis des gesamten Bezirks zusammen und spielten um die begehrten Plätze beim Landesentscheid. Erik spielte sich abermals ganz souverän durch die Gruppenphase, traf dann in der ersten Hauptrunde jedoch auf den späteren Zweitplatzierten und musste sich knapp geschlagen geben. Für Tialda lief es nach der gewonnenen Gruppenphase besser: Sie gewann in der Hauptrunde Spiel für Spiel und traf schließlich im Finale auf Emma Grimpe aus Schortens. Die beiden Talente lieferten sich einen harten Kamp, in dem Tialda im fünften Satz hauchdünn das Nachsehen hatte und schließlich den zweiten Rang belegte.

Mit dieser Platzierung ging es für Tialda abermals eine Runde weiter. Beim Landesentscheid in Bruchhausen-Vilsen spielten je vier Spieler pro Bezirksverband in vier Vierergruppen gegeneinander. Die jeweiligen Erstplatzierten der Gruppen trafen dann im Hauptfeld im K.o.-System aufeinander und spielten so den Sieger aus.

Tialda verpasst Bundesturnier nur knapp

Tialda musste gegen die auf Augenhöhe agierenden Gegnerinnen bereits in der Gruppenphase alles geben und gewann nach starken Spielen alle drei Einzel denkbar knapp. Im Hauptfeld spielte sie gegen die verbleibende Konkurrenz mutig und konzentriert weiter und krönte das tolle Turnier schließlich mit der Goldmedaille.

Um den Tischtennisverband Niedersachsen auf Bundesebene vertreten zu dürfen, hätte Tialda in einem Finale gegen die Siegerin der älteren Altersklasse bestehen müssen. In der Partie spielte Tialda gut mit, zwang ihre Gegnerin sogar zweimal in die Verlängerung, verlor am Ende jedoch mit 0:3. Dennoch kann die Oldendorferin auf dieses Ergebnis sehr stolz sein, insbesondere weil bei den Minimeisterschaften sämtliches Coachen verboten ist und die Minis somit ganz auf sich allein gestellt waren.