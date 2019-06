Viele Künstler verzaubern Suttorf wieder in einem Kunstdorf. Foto: Karl-Heinz Allerdissen

Neuenkirchen. An Suttorf kommen Besucher nicht einfach vorbei. Aber wenn das Ziel „Ein Dorf wird Kunst“ ist, findet es jedes Navi. 70 Künstler präsentieren ihre Arbeiten am 6. und 7. Juli jeweils von 11 Uhr bis abends auf den fünf großen Höfen am Rande des Grönegau.