Melle. Dieses Event wird das Theater Melle buchstäblich in Bewegung setzen: Zum Stadtjubiläum führen Meller Sport-, Theater- und Gesangsvereine unter dem Titel "Bilder einer Stadt – gestern bis heute" am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr eine Sportrevue auf.

"Dieses Ereignis verspricht ein ganz besonderer Höhepunkt des Stadtjubiläums zu werden. Unser Dank gilt dem Sportdach Melle für die Ausrichtung", frohlockt Stadtsprecher Jürgen Krämer.

Unter der Federführung von Sarah Hensiek und ihrer Gruppe SCreble Dance &Trix ist ein Programm entstanden, das nahezu die ganze Bandbreite des Sports abbildet. Aufgeführt werden Ballett, Jazz Dance, Modern Dance und Hip Hop. Daneben können die Besucher Folklore, afrikanisches Tanzen, Gerätturnen, Akrobatik und Voltigieren erleben. Außerdem zählen Showtanz, Röhnrad-Darbietungen, integratives Bewegungstheater und Tricking zu den Bausteinen der Revue.

Das Sportdach Melle freut sich außerordentlich, dass für die Ausgestaltung des Abends zahlreiche Akteure aus Vereinen unterschiedlichster Art gewonnen werden konnten. Mitwirkende sind Akteure des SC Melle 03, der Sportverein Viktoria Gesmold, der TSV Riemsloh, der TV Wellingholzhausen, die Eickener Spielvereinigung, der ländliche Reit- und Fahrverein Buer, die evangelische Frauenhilfe Neuenkirchen und die Ballettschule Brauers.

Musikalische Elemente

Darüber hinaus greifen als musikalische Gäste der Jugendchor „Surprise“ der evangelischen St.-Petri-Kirchengemeinde und der Männergesangverein „Concordia“ St. Annen mit ins Rad, um die Sportrevue zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art werden zu lassen.



„Als Vorsitzender des Sportdaches Melle freut es mich sehr, dass sich viele Meller Sportvereine umfangreich in die Jubiläumsveranstaltungen einbringen, trotz der teilweise parallel stattfindenden Vereinsjubiläen. Insofern war es für das Sportdach aus meiner Sicht auch folgerichtig, als Veranstalter für die Sportrevue anzutreten“, betont der Vorsitzende des Sportdachs, Gottfried Müller.

„Besonders stolz bin ich als Präsident des SC Melle über die professionelle Federführung der Sportrevue durch Sarah Hensiek mit ihrer Gruppe SCreble Dance & Trix. Es ist unglaublich, mit welcher Akribie hier Stadtgeschichte aus sportlicher Sicht zelebriert wird und das mit einem Vorlauf von nur einigen Monaten. Mein Dank gilt schon jetzt allen Mitwirkenden und insbesondere Sarah Hensiek“, erklärt Gottfried Müller.

Anzeige Anzeige

Wer die Sportrevue erleben möchte, braucht bis zum Festwochenende warten: Am Freitag, 21. Juni, wird im Theater am Schürenkamp um 19 Uhr eine offene Generalprobe veranstaltet, zu der alle Interessierten willkommen sind. Eintrittskarten für diese Veranstaltung und für die Premiere am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr, sind in der Geschäftsstelle des SC Melle am Kohlbrink erhältlich. Die Tickets kosten für Erwachsene 18 Euro (offene Generalprobe 15 Euro), für Schüler und Studenten 15 Euro (offene Generalprobe 12 Euro).