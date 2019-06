Massagen gehören zum Behandlungsspektrum der jetzt selbständigen Physiotherapeutin Birthe Eckjans. Foto: Norbert Wiegand

Melle. Nach 25 Jahren Berufserfahrung in Kliniken, Reha-Einrichtungen und einer Praxis hat Birthe Eckjans jetzt eine eigene Privatpraxis für Physiotherapie und sektorale Heilpraktik an der Osterbeke 21 in Wellingholzhausen eröffnet.