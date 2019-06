Melle. Die mehr als 5000 Meller Briefwähler, die für die Wahl zum Landrat am 26. Mai Briefwahl beantragt hatten, erhalten in den kommenden Tagen Post. Sie bekommen die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl am 16. Juni ab Mittwoch, 5. Juni, vom Wahlbüro der Stadt zugesandt. Ein neuer Antrag ist nicht erforderlich.

Am 16. Juni ist erneut Wahltag. An diesem Tag entscheidet sich bei der Stichwahl zur Landratswahl, ob der bisherige Amtsinhaber Michael Lübbersmann Chef der Kreisverwaltung bleibt, oder ob Herausforderin Anna Kebschull (Grüne) die Wahl für sich entscheiden kann.

In Melle sind die Vorbereitungen für den Urnengang weitestgehend abgeschlossen, teilte Mediensprecher Jürgen Krämer auf Anfrage unserer Redaktion mit. (Weiterlesen: Wie Grüne und CDU sich jetzt auf die Stichwahl vorbereiten)

Wer bisher für die Landratswahl noch keine Briefwahl beantragt hat, kann dies ab sofort mit der gelben Wahlbenachrichtigungskarte oder online bei der Stadt beantragen. Ab Mittwoch, 5. Juni, besteht auch die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen persönlich in den Bürgerbüros in Buer, Bruchmühlen, Riemsloh, Neuenkirchen, Wellingholzhausen, Gesmold und Oldendorf sowie im Wahlbüro im Stadthaus am Schürenkamp zu beantragen. Dort besteht zudem die Möglichkeit, vor Ort seine Stimme abzugeben.

Weitere Auskünfte erteilt Wahlkoordinator Herbert Seelhöfe im Hauptamt, Telefon 05422 965-260, E-Mail h.seelhoefer@stadt-melle.de. (Weiterlesen: Frust bei AfD, CDU und SPD, Jubel bei den Grünen im Kreis Osnabrück)

Fast 38 000 Wahlberechtigte

„Wir hoffen auf eine rege Walbeteiligung“, meinte Jürgen Krämer. Bei der Landratswahl am 26. Mai waren im Grönegau 37 797 Bürger wahlberechtigt, von denen 24 154 ihr Kreuzchen gemacht haben. Die Wahlbeteiligung betrug damit 63,9 Prozent. Es gab 23 895 gültige Stimmen (98,93 Prozent). 259 Stimmen (1,07 Prozent) waren ungültig.

Bei der Stichwahl am 16. Juni sind in Melle 37 794 Personen wahlberechtigt: „Nach dem niedersächsischen Kommunalwahlgesetz sind bei der Stichwahl auch Personen wahlberechtigt, die zwischen dem 27. Mai und dem 16. Juni ihr 16. Lebensjahr vollenden oder die sich zwischen dem 27. Februar und 16. März mit ihrer Hauptwohnung in Melle angemeldet haben“, betonte Jürgen Krämer. Davon sind in Melle 108 Personen betroffen, die in der vergangene Woche eine Wahlbenachrichtigung erhalten haben.