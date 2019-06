Melle/Nagpur. „Wir haben Juliane vom Flughafen abgeholt, ich habe sie sofort erkannt. Allerdings war sie um vier Uhr morgens auch die einzige Europäerin dort“, lacht Aabha Bokare aus Nagpur. Wie die Mellerin Juliane-Marie Julius (16) Indien erlebte und Aabha beim Gegenbesuch das "friedvolle" Melle, haben die Mädchen uns erzählt.

Zwei junge Mädchen, eines aus Indien, das andere aus Deutschland, sitzen im Wohnzimmer der Familie Julius in Melle-Mitte. Sie eint eine Leidenschaft: fremde Kulturen kennenzulernen. „Meine Schwester Johanna ist vor zwei Jahren im Rahmen des Jugendaustausches nach Südafrika gegangen. Und ihre Begeisterung hat auch mich ergriffen. Mein favorisiertes Land war Indien. Ich wusste nicht viel darüber und wollte eintauchen in seine Kultur“, berichtet Juliane. Was folgte, war eine sehr spannende und aufregende Zeit für beide Mädchen.

Der Rotary Club Melle-Wittlage bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, neue Kulturen kennenzulernen. Der langfristige Austausch in drei Gastfamilien geht über ein akademisches Jahr (zwei Semester). Die kürzere Version dauert vier bis sechs Wochen. Für diese Variante des Jugendaustauschs entschieden sich die 16 Jahre alte Juliane-Marie Julius und ihre gleichaltrige Austauschfreundin Aabha Bokare.

2,4 Millionen Einwohner - eine typisch indische Kleinstadt

Juliane-Marie bewarb sich bei Rotary für den Austausch. „Ich beschrieb meine Familie, schrieb einen Brief wie sich mein Alltag gestaltet und erzählte darin von meinen Interessen, Hobbies und der Schule, die ich besuche. Als klar war, dass die Familie Bokare mich aufnimmt und dass dort Aabha, eine gleichaltrige Jugendliche lebt, standen wir ganz schnell über Whatsapp in Kontakt“, so die selbstbewusste 16-Jährige. Die Reise Anfang April brachte Juliane-Marie Julius nach Nagpur im Bundesstaat Maharashtra. „Die Stadt hat 2,4 Millionen Einwohner und ist von der Fläche her genauso groß wie Melle mit all seinen Ortsteilen“, erzählt sie. Gerade mal zweieinhalb Millionen – quasi eine Kleinstadt, betont Aabha angesichts von 1,3 Milliarden Indern.

In den ersten Tagen auf dem Subkontinent stand das Kennenlernen im Vordergrund. Familie hat in Indien einen sehr hohen Stellenwert. Der Zusammenhalt ist stark, auch über die Kernfamilie hinaus. „Aabha bezeichnet auch ihre Cousinen und Cousins als Brüder und Schwestern“, erzählt Juliane-Marie. Beeindruckt hat sie, dass sich niemand durch die vielen Kühe auf den Straßen gestört fühlt. Wenn die heiligen Vierbeiner die Fahrbahn blockieren, wird einfach um sie herum gefahren.

Ohne Besteck essen

Juliane erlebte in Indien eine Atmosphäre, die durch Ruhe und Ausgeglichenheit geprägt war. Die Menschen sind freundlich und nehmen ihr Leben leichter als Deutsche. „Aabha zeigte mir die indische Küche und die damit verbundene Esskultur. Ich habe gelernt ohne Besteck, nur mit Hilfe eines Fladenbrotes zu essen. An die scharfen indischen Gewürze musste ich mich aber erst gewöhnen“, lacht die Pastorentochter. Nach vier ereignisreichen Wochen kehrte Juliane in den Grönegau zurück.

Begleitet von Aabha, die zum Gegenbesuch in Melle direkt mitflog. Aabhas erste Reise außerhalb Indiens – von einer Kleinstadt in die andere, sozusagen. „Ich bin froh das ich nicht alleine fliegen musste“, erklärt die Inderin. In Frankfurt gelandet, drückt sie ihre erste Empfindung mit einem Wort aus: „Kalt!“ „Es waren 20 Grad statt der indischen 40“, erklärt Julianes Vater.

„Es war verrückt für mich, auf der rechten Straßenseite zu fahren"

„Es war verrückt für mich, auf der rechten Straßenseite zu fahren. Alles war so sauber und auf der Fahrt von Frankfurt nach Melle war so viel Grün zu sehen. Das kannte ich von zuhause nicht“, sprudelt es aus Aabha heraus, die mit ihrer Gastfamilie Englisch spricht. Die machte es dem indischen Mädchen möglich, viele unterschiedliche Eindrücke zu erleben.

Begeistert hat sie ein Ausflug auf die Insel Usedom. Aber ihr absolutes Erlebnishighlight war ein Waldspaziergang, mal so ganz ohne Tiger: „In Indien ist es nicht möglich, im Dschungel spazieren zu gehen. Es war etwas ganz Besonderes, das erleben zu dürfen.“ Und dann macht Aabha ihrer Gaststadt ein wunderbares Kompliment: "Melle ist schön, leise und ruhig. Es ist eine sehr friedvolle Stadt“.

Die Menschen in Deutschland allerdings nimmt sie als sehr ernst wahr. „Das Leben in Indien ist unkonventioneller“, findet sie.



Für Aabha ist die Zeit in Deutschland Anfang Juni zu Ende gegangen. Die Reise der jungen Inderin geht jedoch nicht zurück nach Hause, sondern zu einem 1,5 Flugstunden von Nagpur entfernten College in Pune. Dort wird sie bei ihrer Tante leben. Dass sie und Juliane in Kontakt bleiben wollen, steht für die Mädchen aber fest. So wird sich ein sehnlicher Wunsch Aabhas, dessen Erfüllung bei ihrem Besuch sich nicht ergeben hatte, vielleicht doch irgendwann einmal Wirklichkeit: "Ich würde gern einmal Schafe sehen und streicheln.“