Melle . In ganz Deutschland hat die Reisesaison für die Brieftaubenzüchterinnen und Züchter begonnen. Auch die Brieftaubenliebhaber der RV Grönegau konnten jetzt mit ihren Tauben den ersten Preisflug starten.

13 Preisflüge mit südöstlich gelegenen Auflassorten und mittleren Entfernungen von 175 bis 600 Kilometer sind in diesem Jahr für Alttauben geplant. Dabei sind die Flüge grundsätzlich vom Wetter abhängig.

Die Reisetaubenvereinigung Grönegau (RV) hat wie jede RV in Deutschland einen Flugleiter, der vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter und dem deutschen Wetterdienst geschult wurde. Nach gut verlaufenen Trainingsflügen beteiligten sich 27 Schläge aus den der Reisevereinigung angeschlossenen Vereinen mit durchschnittlich rund 750 Tauben an den ersten vier Preisflügen von Alsfeld (175 Kilometer), Schlüchtern (223 Kilometer), Schweinfurt (280 Kilometer) und Bamberg (306 Kilometer). Die besten und schnellsten Tauben aller Züchter errechnen sich über die Fluggeschwindigkeit in Metern pro Minute, die über Auflasszeit, Ankunftszeiten und den entsprechenden Entfernungen der Taubenschläge vom Auflassort ermittelt werden.

Nachwuchszüchter ganz vorn

Erstmalig seit Bestehen der RV konnte mit Paul Schulte aus Buer ein Nachwuchszüchter aus der Jugendgruppe die Siegertaube des ersten Preisfluges stellen. Von seinen acht eingesetzten Tauben war ein dreijähriges Weibchen in Konkurrenz mit 814 Tauben die Schnellste.

Die Siegertauben der weiteren drei Preisflüge stellten Thomas Metz vom Verein „Roter Vogel“ Buer, die Schlaggemeinschaft Paech vom Verein „Roter Vogel“ Buer sowie Manfred Düvel vom Verein „Reisetaube“ Gesmold.

Flug Alsfeld: 2. und 10. Preis, Hubert Klamer aus Gesmold, 3.,4.,7. und 8. Preis, Werner Bredenförder aus Meesdorf, 5. und 9. Preis, Thomas Metz aus Buer, 6. Preis, SG F. Süwer/D. Siegmann aus Buer. Flug Schlüchtern: 2. Preis, Thomas Metz aus Buer, 3.,8.,9. und 10.Preis, Ulrich Schröder aus Buer, 4. und 5. Preis, Marli Bredenförder aus Linne, 6. und 7. Preis, Werner Bredenförder aus Meesdorf.

Flug Schweinfurt: 2. Preis, Manfred Düvel aus Gesmold, 3. Preis, Werner Bredenförder aus Meesdorf, 4. Preis, SG Wischmeyer/Schüttken aus Bissendorf, 5. Preis, Thomas Metz aus Buer, 6. Preis, SG Paech aus Löhlingdorf, 7. und 8. Preis, Marli Bredenförder aus Linne, 9. und 10. Preis, Ulrich Schröder aus Buer. Flug Bamberg: 2. Preis, Werner Bredenförder aus Meesdorf, 3. Preis, SG Paech aus Löhlingdorf, 4. Preis, Marli Bredenförder aus Linne, 5. und 9. Preis, SG Wischmeyer/Schüttken aus Bissendorf, 6. und 7. Preis, Ulrich Schröder aus Buer, 8. Preis, Günter Koch aus Bissendorf, 10. Preis, Nina Brinkmann aus Bennien.

Die erste RV-Meisterschaft der RV Grönegau wird mit fünf Tauben nach Preisen und Punkten über alle durchgeführten Flüge gewertet. Nach vier Flügen führt dabei Werner Bredenförder mit 20 Preisen vor Ulrich Schröder, der SG Paech und Thomas Metz, mit ebenfalls 20 Preisen , aber jeweils mit einer geringeren As-Punktzahl.