Am Pfingstmontag ist deutscher Mühlentag. Auch die Westhoyeler Mühle beteiligt sich an diesem Aktionstag. Foto: Hedda Oberschmidt

Melle. Ganz Deutschland steht am Pfingstmontag im Zeichen des Deutschen Mühlentages. Wie in den Vorjahren beteiligt sich auch die Westhoyeler Windmühle an diesem Event.