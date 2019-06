Melle. Rund 200 Reiterinnen und Reiter waren der Einladung des ländlichen Reit- und Fahrvereins Oldendorf zum alljährlichen Vielseitigkeitsturnier gefolgt. Auf dem Reiterwaldstadion an der Bad Essener Straße wurden verschiedene Prüfungen gestartet.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten bei strahlendem Sonnenschein die Wettkämpfe zu Pferde. Der Verein ist aus der Tradition heraus dem Vielseitigkeitsreitsport zugewannt und legt daher seine Priorität auf diesen Sport und bietet schon für die ganz jungen Reiter als auch für junge Pferde einige Prüfungen zur Nachwuchsförderung neben der großen Vielseitigkeit der Klasse A* an.

Am Samstagmorgen begann das Turnier mit einer Eignung mit Gelände für junge Reitpferde, in der elf Reiter ihre jungen vierbeinigen Talente den Richtern und dem Publikum vorstellten. Hier platzierte sich die Oldendorfer Reiterin Miriam Brüggemeyer mit ihrer Stute Clementine O auf Rang zwei hinter der Siegerin Birgit Keimer vom RV Gut Wandsicht e.V. zur Förder mit Charlotta K. Auf Rang drei ritt Lisa Kleinbuntemeyer vom PSV Hellern mit Szam 2.

Prüfungen für den Nachwuchs

Für die jungen Reiter wurde ein Vielseitigkeits-Nachwuchschampionat auf E-Niveau des Bezirksverbandes Osnabrück ausgeschrieben: Hier traten 34 Starter an, die sich in drei Teilprüfungen messen ließen. Die Einzelergebnisse wurden in einer kombinierten Gesamtwertung zusammengefasst. Im Dressurwettbewerb am Vormittag siegte Chiara Wassmann vom RUFV Badbergen mit dem Ponywallach Double mit einer Note von 8,0 Punkten. Auf Rang zwei folgte Lotta Hensel mit ihrem Pferd Hot stuff 3 vom RUFV St. Georg Georgsmarienhütte mit der Note 7,9 vor Lore Rehkamp mit Shakespear 7 vom RV Gehrde mit einer Wertnote von 7,8.

Geländespringen

Am Samstagnachmittag starteten die Reiter in die zweite Teilprüfung, dem Stilspringwettbewerb. Hier siegte mit einer Wertnote von 8,2 Helena Schmedt mit dem Ponywallach Double Blue vom benachbarten RUFV Bruchmühlen. Lennart Junimann vom RFV Hunteburg platzierte sich mit dem Oldenburger Jackson 69 auf Rang zwei mit einer 8,1. Dritte wurde Katharina Willms mit der Note 8,0 vom RV Hoeven e.V. mit Calenberg´s Darling. Nachmittags starteten die jungen Reiter in das Geländespringen, der dritten Teilprüfung. Hier gewann Lore Rehkamp mit Shakespear 7 mit der Wertnote 8,7. Auf Rang zwei und drei ritt Sophie-Charlott Buschermöhle vom RUFV Bersenbrück, die in allen Prüfungen mit zwei Pferden an den Start gegangen war. Mit der Stute Cassandra 389 erreichte sie eine 8,5 und mit Cushy-Jolie eine 8,3.





Die Gesamtwertung gewann somit Sophie-Charlott Buschermöhle mit Chushy-Jolie, auf Rang zwei platzierte sich Helena Schmedt mit Double Blue vom RUFV Bruchmühlen und auf dem dritten Rang Lore Rehkamp mit Shakespear 7 vom RV Gehrde. In der Mannschaftswertung des Nachwuchschampionats siegte die Mannschaft vom KRV Bersenbrück mit Sophie-Charlott Buschermöhle, Chiara Wassmann, Lana Diedrichsen und Felicitas van der Zwaan mit insgesamt 68,70 Punkten. Auf dem Silberrang liegen mit 62,70 Punkten Michelle Rixen, Merle Kleine-Heitmeyer, Maria Winkelmann und Lennart Junimann vom KRV Wittlage. Bronze gewannen Elisa Baumann, Lotta Hensel, Lara-Joy Wellinghoff und Paula Auf der Heide vom KRV Osnabrück-Land+Stadt.

Am Sonntag startete die große Vielseitigkeit der Klasse A* als One-Day-Event. 41 Reiterinnen und Reiter starteten im Föckinghauser Berg auf dem Viereck in die Dressurprüfung und schafften sich so die erste Grundlage für das spätere Springen im Parcours. Nachdem alle Starter diesen Parcours absolviert hatten, wurde er umgehend abgebaut, damit die Geländeprüfung beginnen konnte. Aus der Startbox, die auf dem Hauptplatz aufgestellt worden ist, galoppierten die Pferde mit einem vorgegeben Idealtempo von 500 Mter pro Minute über den gesamten Hauptplatz, die Parkplatzwiese und durch angrenzende Waldschneisen. Um keine Zeitfehler zu bekommen, sollte der 1960 Meter lange Geländekurs in 3:55 Minuten absolviert werden. Die Strecke, die Parcourschef Karsten Humme aufgebaut hatte, führte mehrmals durch das neue vergrößerte Wasserhindernis des Vereins sowie über liebevoll dekorierte Hecken und Baumstämme, Gräben und Hügel nahe den Zuschauersitzen.

Nachwuchsförderung

In der ersten Abteilung siegte Sophie Leube vom RV Fritz Sümmermann Fröndenberg auf Isselhook´s First Sight mit einer Gesamtstrafpunktzahl von 35,80. Den zweiten Rang belegte auf Dante Divino Sinja Diercks vom PSV Steinhagen-Brockhagen mit 37,90 vor Anna Döring-Rössler vom 1. Vehlager ZRFV auf Blue Bay Barracuda. Miriam Conrad vom Ammerländer RC sicherte sich in der zweiten Abteilung den Sieg mit 36,00 Punkten auf ihrem ersten Pferd Fairdinand vom Wartenberg. Mit ihrem zweiten Pferd Calexa Courage erlangte sie Rang zwei mit 40,70 Minuspunkten. Auf dem dritten Platz lag Franziska Deiters vom RUFV Melle-Gesmold mit ihrem Schimmel Cynamit und einer Strafpunktzahl von 45,00.

„Für uns ist die Nachwuchsförderung ein großes Thema“, sagte Petra Titze-Foht, Vorstandsvorsitzende des gastgebenden Vereins. In zwei Reiterwettbewerben, der Cross-Country Führzügelklasse und dem Oldendorfer Mini-Cup - bestehend aus Dressur-, Spring- und Geländereiterwettbewerb - traten die Reitkinder des Vereins an: Louisa Meyer, Zena und Mekea Ndundi, Jette Wesseler, Marina Bischoff, Mia Schmidt, Marlene Duhme, Merle Plöger, Sophie Rahe, Emma Schmidt, Lina Henning, Leona Ackermann, Milena Wächter, Darnika Radke, Anna Elscher, Lena Rehme, Pauline Kornke, Celina Beer, Lenja Henke und Elisa Marting begeisterten die Zuschauen auf ihren Pferden und Ponys im Dressurviereck und auf dem Springplatz. Im Mini-Cup der Vielseitigkeit platzierte sich die Mannschaft um Lena Rehme, Pauline Kornke, Elisa Marting und Celina Beer auf Rang zwei. Den ersten Platz belegte die Mannschaft vom Kreisreiterverband Bersenbrück mit Anna Hümmeler, Lara Trimpe, Hannes Dirkes und Annelie Stratemeier.