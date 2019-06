Bruchmühlen. Bei strahlendem Hochsommerwetter endeten am Sonntag die Reitertage in Bruchmühlen. Nach den Prüfungen für den Reiternachwuchs am Himmelfahrtstag stand das Wochenende im Zeichen von Dressur und Springen.

Stilvolles Dressurviereck

Viele der teilnehmenden Reiter zieht es jedes Jahr zu dem Open-Air-Turnier am verlängerten Wochenende. Denn der Reit- und Fahrverein Bruchmühlen als Ausrichter überzeugt mit einer entspannten Atmosphäre und einer malerisch an der Else gelegenen Reitanlage. Dabei verwandelte sich der Platz am Samstag in ein stilvolles Dressurviereck für Prüfungen der Klassen E bis L*. Und während die Reiter konzentriert durch Bahn und Gangarten wechselten, genossen die Zuschauer im Zelt selbstgebackenen Kuchen und frische Erdbeeren.





Für die Veranstalter war nach der letzten Siegerehrung noch viel zu tun. Denn Sonne und ein kräftiger Sommerwind hatten den Sand über Tag ausgetrocknet. Für den letzten Turniertag kam deshalb der neu angeschaffte „Wasserprinz“ zum Einsatz: Der Boden wurde mit reichlich Wasser getränkt, um für die am Sonntag folgenden Springprüfungen optimale Bedingungen zu bieten. Einen spannenden Höhepunkt des letzten Turniertages bot dann das Springen der Klasse A** mit Stechen.

Stechen mit 10 Reitern

Insgesamt 23 Teilnehmer machten sich auf den von Thomas Bröcker in Vertretung von Parcourschef Philipp Goronski gestalteten Springparcours. Zehn Starterpaare schafften mit fehlerfreien Umläufen den Einzug ins Stechen – unter ihnen für den gastgebenden RFV Bruchmühlen Hannah Malenke auf Gerry. Auch die benachbarten Vereine waren mit Anne Upmeyer auf Fritz von der RG Melle-Ostenfelde und Evgeny Lityagin auf Exquisite vom RFV Melle-Gesmold im Stechen vertreten.





Mit dem ersten fehlerfreien Durchgang im verkürzten Parcours legte Kim Pia Bergmann auf Quirrel vom RV Bünde die Messlatte auf 39.25 Sekunden. Runde um Runde warteten die Zuschauer vergeblich auf einen weiteren fehlerlosen Ritt. Dann schob sich Lisa-Marie Hoffmann auf Lucia vom RVV Burg Gretesch mit null Fehlern in nur 37.83 Sekunden auf Platz eins – zumindest ein paar spannungsvolle Minuten lang. Denn mit einem absolut souveränen Ritt sorgte als vorletzter Starter Evgeny Lityagin vom RFV Melle-Gesmold auf Exquisite in nur 35.68 Sekunden für die Entscheidung. Ein Windstoß machte kurz darauf die Hoffnungen der letzten Starterin zunichte: Ihr Pferd scheute vor einem umgewehten Busch.

Eine goldene Schleife für das Pferd und eine Goldmedaille für den Reiter: Was den Reiternachwuchs am Himmelfahrtstag begeistert, erfreut auch gestandene Reiter. Sichtlich vergnügt erklomm Evgeny Lityagin deshalb das Siegertreppchen. Eine Stilspringprüfung der Klasse L rundete im Anschluss das Turnierwochenende ab.





Die Turnierergebnisse des Wochenendes

Dressurprüfung Kl. E (11): 1. Kelly Boyd/Cairngorm, RFV Bruchmühlen (7.4); 2. Lydia Meyer/Indira, RFV Ravensberg (7.2); 3. Nele Wiebusch/Zico, RFV Hasbergen (7.1);

Dressurreiterprüfung Kl. A (12): 1. Lara Steinmann/Pascarolo, RFV Cherusker (7.8); 2. Zoe Wedekämper/Primeur, RFV Ravensberg (7.5); 3. Johanna Wenke/Liechtenstein, RFV Melle-Gesmold (7.4);

Dressurreiterprüfung Kl. A (13): 1. Catalina Schmidt/BKS Coolio, PSV Steinhagen-Brockhagen (7.7); 2. Linda Röhling/Romyreen, RV Destel (7.6); 3. Marieke Friedrichsmeier/Rare Diamond, RFV Lützow Schuckenbaum (7.4);

Dressurprüfung Kl. A* geschl. (14/1): 1. Zoe Wedekämper/Primeur, RFV Ravensberg (7.8); 2. Johanna Kottmeier/George Best, RFV von Bismarck Exter (7.7); 3. Catalina Schmidt/BKS Coolio, PSV Steinhagen-Brockhagen (7.5);

Dressurprüfung Kl. A* geschl. (14/2): 1. Britta Vemmer/La Jeanne, RFV Halle (7.4); 2. Isabelle Potthoff/Rialto, RV Wittekind Enger (7.2); 3. Daniela Pönninghaus/Rockford, RFV von Derfflinger Schwarzenmoor-F. (7.1);

Dressurprüfung Kl. L* Trense (15/1): 1. Charlotte Vornholt/Marcy, PSV Hellern (7.0); 2. Isabelle Potthoff/Rialto, RV Wittekind Enger (6.9); 3. Jessica Stuckenholz/Rübezahl, RFV Zum Kirschensiek (6.8);

Dressurprüfung Kl. L* Trense (15/2): 1. Beatrice Franziska Enders/Dankeschön, RFV Diana Bad Rothenfelde (7.4); Lena Johanning/William, RFV Halle (7.2); 3. Annika Möller/Descapo, RV Bünde (7.1);

Stilspringprüfung Kl. E (16): 1. Wiebke Säuberlich/Fighter One, RFV Ravensberg (7.6); 2. Lisa Wiedemann/Glenfiddich, RFV von Bismarck Exter (7.3); 3. Bea Sprengelmeyer/Carlotta, RFV Bad Iburg (7.1);

Stilspringprüfung Kl. A* (17): 1. Isabel Marie Sandmann/Thalula, RFV von Bismarck Exter (8.2); 2. Mia Langenberg/Timberly, RFV Bruchmühlen (8.0); 3. Jacob Alexander Wiese/Cristo, RFV von Bismarck Exter (7.9);

Springprüfung Kl. A* (18): 1. Florian Melzer/Graf Schulte, RV Bünde (0.00/46.95); 2. Sophie Nicoletta Lityagin/Medina, RFV Melle-Gesmold (0.00/47.80); 3. Emily Huhndorf/Labrasco, RFV Merzen (0.00/49.72);

Stilspringprüfung Kl. A* Weg/Zeit (19): 1. Emely Johannsmann/Dax, PSV Hellern (7.9); 2. Lynn Hemeier/Celine, RFV von Bismarck Exter (7.8); 3. Mia Langenberg/Timberly, RFV Bruchmühlen (7.6);

Springprüfung Kl. A** mit Stechen (20): 1. Evgeny Lityagin/Exquisite, RFV Melle-Gesmold (*0.00/35.68); 2. Lisa-Marie Hoffmann/Lucia, RVV Burg Gretesch (*0.00/37.83); 3. Kim Pia Bergmann/Quirrel, RV Bünde (*0.00/39.25);

Stilspringprüfung Kl. L (21): 1. Paulina Pottharst/Sylvester, RFV von Lützow Herford (7.8); 2. Evgeny Lityagin/Exquisite, RFV Melle-Gesmold (7.7); 3. Kathrin Heinsohn/Lametta, RFV Ravensberg (7.6);