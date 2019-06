Melle. Reges Treiben herrschte am Sonntagvormittag- und nachmittag rund um die Tierhilfe am Altenmeller Römerweg. Der Tag der offenen Tür wurde ein buntes Fest gut gelaunter Tierfreunde.

Es waren wohl 800 Besucher, die sich in den Räumen des Hauses, in Pavillons, Zelten und an Ständen im Garten und am Straßenrand verteilten. Ein ganz großes Dankeschön richtete Gabi Lampe, die Vorsitzende der Tierhilfe Melle, deshalb an die verständnisvollen Nachbarn, die teilweise sogar Flächen für ein Zelt und Parkplätze für Besucher zur Verfügung gestellt hatten.







Als Renner im Programm erwies sich die Tombola mit 3000 Losen und ebenso vielen Preisen. Diese enorme Menge an Gewinnen hatten die engagierten Tierfreunde bei Geschäften in Melle und Umgebung eingeworben. „Das ist eine unglaubliche Unterstützung durch die heimische Wirtschaft“, freute sich Gabi Lampe. Immer wieder bildeten sich lange Schlangen vor dem Lose-Eimer von Ulli Hildebrandt und vor der Ausgabestelle der Preise, bis der glückliche Gewinner des Hauptgewinns feststand - ein Hamburg-Wochenende mit Musicalbesuch. Schon am frühen Nachmittag waren alle Lose ausverkauft.

Flohmarktstände

Ganz passend zum Veranstaltungsort verwandelten sich viele Kinder am Schminktisch von Sabrina Plaumann in verschiedene Tiere. „Die meisten Mädchen lassen sich als Katzen schminken, die meisten Jungen als Hunde“, stellte Sabrina Plaumann fest. Gestöbert wurde in den Auslagen der Flohmarktstände, besonders beliebt waren alte Tierbücher und Tier-CDs sowie allerlei Bedarf für Haustiere. Ein Tierfotograf fertigte an seinem Stand professionelle Fotos vom eigenen Vierbeiner an.





So manche Gäste warfen auch einen Blick auf die Tiere, die derzeit von der Tierhilfe betreut werden. Ein Anziehungspunkt für die Kinder war dabei das Katzenzimmer, in dem die Tiere (unter Aufsicht) sogar gestreichelt werden durften.

Anzeige Anzeige

Große Tierarztkosten

Überall bildeten sich bei warmem Sommerwetter an Steh- und Biertischen gesellige Runden mit angeregten Gesprächen, teils bei Grillwürstchen und kalten Getränken, teils bei Kaffee und Kuchen. Die Tierfreunde hofften wieder auf Einnahmen von mehr als 4000 Euro, 3000 Euro von der Tombola waren schon gesichert. „Mit dem Erlös decken wir vorwiegend unsere durchaus beträchtlichen Tierarztkosten, wenn noch etwas übrig bleibt, verwenden wir es für die Vereinsarbeit“, erklärte die 1. Vorsitzende.