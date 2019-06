Melle. Der Meller Volkstriathlon hat offenbar eine große Anziehungskraft: Aus Köln, Berlin und einem weiten Umkreis reisten Freunde dieser Mehrkampf-Sportart an. 220 Einzelstarter und 72 Staffeln wurden von den Organisatoren verzeichnet.

Im Einzelwettbewerb starteten durchaus ambitionierte Triathleten, die die 400-Meter-Schwimmstrecke, die 16-Kilometer-Radrundfahrt und die 6,5-Kilometer-Laufstrecke in bemerkenswerten Gesamtzeiten absolvierten: So wurde Florian Kaiser aus Duisburg mit 51 Minuten und 38 Sekunden der Sieger bei den Männern. Jasmin Brammert aus Herford, die schon mehrfach in Melle den zweiten Platz belegt hatte, holte sich mit 57:32 Minuten den Sieg bei den Frauen.













Aber auch einige mutige Neulinge wagten sich in den Wettkampf mit drei ganz unterschiedlichen Disziplinen. Dazu gehörte auch Petra Middendorf aus Bielefeld: „Ich will einfach mal ausprobieren, ob ich es schaffe“, rief sie beim Wechsel zwischen Radfahren und Laufen. In den Start-, Ziel- und Wechselzonen gab es reichlich Beifall und Anfeuerungsrufe für alle Teilnehmer, egal ob Spitzensportler oder Anfänger.

Echter Breitensport

Diese Mischung aus Neulingen, echtem Breitensport und hochklassigen Sportlern ist gerade das Markenzeichen und Erfolgsrezept des Meller Volkstriathlons, der seinen Namen zurecht trägt. So verwundert es nicht, wenn auch mal Holland- statt Rennrädern auf die Strecke gehen.

Auch für Petra Dembski, eine von vier Kampfrichtern des Triathlon-Verbandes Niedersachsen, hatte die semiprofessionelle Veranstaltung in Melle durchaus ihren Reiz: „Es ist schön zu erleben, mit welcher Freude sich Anfänger für Triathlon begeistern, auch wenn man so manches Mal noch etwas Regelkunde vermitteln muss.“

Drei Geschwister

Vor allem erwiesen sich die Staffeln als ein Breitensport-Ereignis. Die Staffeln bestanden aus drei Sportlern, die jeweils nur eine der drei Disziplinen absolvierten. Eine Frau musste dabei sein. So waren unter den gemeldeten Staffeln auch drei Geschwister, drei Mitglieder einer Familie, eine Gruppe von Freunden oder andere besondere Gruppen zu finden.





Eine der Staffeln, das „Team Beate“, schwamm, radelte und lief „für unsere Freundin Beate“, die in einem Hospiz lebt. Cora Thiebach, Carsten Schoster und Maik Wenke trugen auf ihren T-Shirts Beates Motto „Ich will, ich kann, ich werde“. Auffällig waren auch die Teilnehmer vom „Life House Stemwede“ in ihren orangen T-Shirts. Das Stemweder Jugendzentrum ging mit 16 Teams auf die Strecken. Sieger im Staffelwettbewerb wude das Team „Swim-Bike-Fun“ mit Bette Buttwill, Mario Stiegemeyer und Axel Keil in 52:32 Minuten.