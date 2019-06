Buer. Mehr als 20 Sorten Winterweizen wachsen auf kleinen Parzellen an der Bulstener Straße. Auf dem Markendorfer Versuchsfeld experimentiert die Landwirtschaftskammer. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen dabei die Auswirkungen, die unterschiedliche Dosierungen der ausgebrachten Pflanzenschutzmittel auf die Ernte haben.

„Hier werden kleine Abschnitte jeder Sorte von Fachleuten der Landwirtschaftskammer mit ganz unterschiedlichen Mengen von Spritzmitteln behandelt – von gar nicht bis zu hoch intensiv“, erklärt Landwirt Jürgen Hille, der alle anderen Arbeiten (außer Spritzen) auf dem Acker durchführt. Die Ernte von jedem kleinen Stück wird dann auf das Gramm genau gemessen.

„Die Ergebnisse der Versuchsfelder haben für mich im Folgejahr dann einen großen Einfluss auf meine Sortenwahl und das gilt auch für viele meiner Berufskollegen“, berichtet Hille. Es gehe dabei vorwiegend darum, möglichst hohe Erträge bei möglichst niedrigen Kosten für Pflanzenschutz zu erzielen.





„Spritzmittel sollen nicht prophylaktisch, sondern nur bei wirklichem Bedarf eingesetzt werden“ ergänzt Lars Harig. Die Chemie-Vermeidungsstrategien des „Integrierten Pflanzenschutzes“ würden schon bei der Sortenauswahl beginnen. „Sorten, die gut zum Boden und gut zur Lage passen, brauchen weniger Chemie und bringen bessere Erträge“, betont der Löhlingdorfer Landwirt. Beim Chemie-Einsatz gelte das Prinzip: „So wenig wie möglich, aber so viel wie nötig.“

Auch der Anbau in sinnvollen und gesunden Fruchtfolgen vermindere den Druck, Schädlinge mit viel Pflanzenschutzmitteln bekämpfen zu müssen, so Harig. In windgeschützen Lagen müsse Getreide nicht so kurz gespritzt werden, wie auf offenen Feldern auf Hügelkuppen, zeigt der Löhlingdorfer Bauer weitere Einsparmöglichkeiten auf. In der modernen Landwirtschaft werden kürzere Halme angestrebt, damit das Getreide bei Sturm, Hagel und Starkregen nicht so leicht umknickt.

„Bei aller Vorsorge und auch nach langen Reihen von Experimenten gibt es allerdings nie eine absolute Sicherheit, welche Sorte die beste ist“, gibt Jürgen Hille zu bedenken. Jedes Jahr sei anders, denn Temperaturverläufe, die Niederschlagsverteilung und Unwetter könnten nicht langfristig vorhergesehen werden. „Die perfekte Sorte gibt es einfach nicht“, ist Lars Harig überzeugt.

Anzeige Anzeige

Mechanik statt Chemie

In diesem Jahr baut Hille beispielsweise die Winterweizensorte „Benchmark“ an, die nach Erfahrungen aus dem Vorjahr eigentlich sehr hohe Erträge verspricht. Diese Sorte ist aber auch anfällig für die Pilzkrankheit Gelbrost und in diesem Jahr davon stark betroffen. Auf der Versuchsfeld-Parzelle mit „Benchmark“ ist sehr gut zu erkennen, dass die gar nicht und wenig gespritzten Abschnitte mit der Pilzkrankheit befallen sind, während die stark gespritzten Abschnitte gesund wirken.

„So manche Chemie kann schon vor der Aussaat vermieden werden“, zeigt Jürgen Hille den Striegel, den er seit drei Jahren zur mechanischen Beikräuterbekämpfung einsetzt. Die Stäbe des Gerätes kratzen den Boden oberflächlich auf. Bei mehrmaligem Einsatz in trockenen Witterungsperioden stirbt so bereits ein großer Teil des wilden Bewuchses ab und die frisch gesäten Nutzpflanzen haben dadurch einen besseren Start ohne all zu viele Konkurrenzpflanzen.