Melle. Das Stadtjubiläum 850 Jahre Melle rückt näher. Mit im Boot ist auch die Werbegemeinschaft Melle City. Sie beteiligt sich mit einer interessanten Fotoausstellung an dem Jubiläum.

Diese Ausstellung verspricht eine interessante Zeitreise in die Vergangenheit. „Der Meller Einzelhandel in historischen Ansichten“ lautet der Titel der Bilderschau, die unter der Federführung der Werbegemeinschaft vom 24. Juni bis 13. Juli aus Anlass des Stadtjubiläums in den Schaufenstern von 35 Mitgliedsgeschäften zu sehen sein wird.

„Diese Ausstellung ist ein Beitrag der Werbegemeinschaft zum Stadtjubiläum“, erklärt Vorstandsmitglied Michael Sutmöller, der das Projekt für die Kaufmannschaft begleitet. Die Präsentation umfasst rund 70 Fotos, die zu einem Großteil aus dem Meller Stadtarchiv stammen. Darüber hinaus steuerten mehrere Einzelhändler und Dienstleister Aufnahmen aus ihren Archiven zum Gelingen der Schau bei.

Einheitliche Größe

Die Bildauswahl trafen im Wesentlichen die Fotografenmeisterin Gabriele Niehaus und der Leiter des Stadtarchivs, Uwe Plaß. Die Fotografien wurden digitalisiert und dann auf 40 mal 60 Zentimeter große Leichtschaumplatten gebracht: „Und zwar um eine einheitliche Größe zu erhalten, die für alle beteiligten Geschäfte gilt“, erläutert Michael Sutmöller. Er dankte in diesem Zusammenhang Gabriele Niehaus und Uwe Plaß für die geleistete Arbeit.

Spannender Vergleich

„Die teilweise mehr als 100 Jahre alten Bilder ermöglichen einen spannenden Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart, und man ist erstaunt, wie sich manche Geschäftshäuser im Laufe der Zeit verändert haben“, meint Michael Sutmöller. Bei der Zeitreise in die Historie wird auch deutlich, dass einige Einzelhandelsgeschäfte Standortwechsel vollzogen hätten: „So wie unsere Buchhandlung, die ursprünglich an der Haferstraße ansässig war, später an den Kohlbrink umzog und jetzt an der Plettenberger Straße beheimatet ist“, berichtet Michael Sutmöller. Er dankt allen Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen, die sich an der Ausstellung beteiligen: „Das wird eine wunderbare Sache zum Stadtjubiläum.“