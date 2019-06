Melle. Seine erste Bühnenshow mit dem Namen „Alice – Eine Reise in ihre Welt“ unter der neuen Leitung von Lulia Racovita präsentiert das Emblaze Dance Studio im Herbst im Theater Melle. Der Vorverkauf startet am Montag, 3. Juni, um 18 Uhr.

Fast drei Jahre ist es her, dass die Tänzer das letzte Mal im Theater Melle auf der Bühne standen. Noch unter dem Namen „Dance4Young“ war im Oktober 2016 das Krimi-Musical „Das zweite Gesicht“ zu sehen. Mit „Alice – Eine Reise in ihre Welt“ steht jetzt unter neuem Namen die erste Inszenierung von Iulia Racovita auf dem Programm. „Um ein Musical mit komplexem Hergang handelt es sich nicht – der Schwerpunkt der Show wird auf den Tänzen liegen“, betont Schülerin und Trainerin Anna Schleicher. „Auf Gesang wollen wir trotzdem nicht verzichten, ebenso wie eine Geschichte, die den Zuschauer durch die Vorstellung leitet und auch Namensgeber für die Show ist.“

Verschiedene Charaktere

Von Alice im Wunderland hat sicher jeder schon einmal gehört – die Geschichte über ein neugieriges Mädchen, das sich plötzlich in einer verrückten Welt wiederfindet. „Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, wird Alice sich bei uns nicht sofort im Wunderland wiederfinden. Den Weg dorthin muss sie erstmal finden. Auf ihrer Reise begleitet sie der Zuschauer durch völlig andere, ihr fremde Disney-Welten und trifft dort auf verschiedenste Charaktere, wie Tarzan oder die Eiskönigin“, beschreibt Iulia Racovita, die selber bereits oft auf großen Bühnen stand, die Handlung ihrer Show. Die Besucher dürfen sich dabei auf Tänze zu bekannten Disney-Songs freuen, darüber hinaus wird aber auch andere Musik vorkommen.

Vielfalt von Tanzstilen

Die Besucher dürfen sich auf eine Vielfalt von Tanzstilen freuen. Die Spannweite reicht dabei von klassischem Ballett und modernen Tänzen bis in den Streetstyle Bereich, wo der Zuschauer auf Hip Hop, Commercial und Breakdance trifft. Die Tänzer, bei denen die jüngsten keine vier Jahre alt und die ältesten dem Teenageralter bereits entwachsen sind, präsentieren sich sowohl in großen und kleinen Gruppen, als auch in Solos und Duetten. Lee Chippendale ist eine der Tänzerinnen. „Ich trainiere sechs Mal in der Woche in fünf verschiedenen Stilrichtungen.“ Wie lange genau die Schülerinnen und Schüler schon für die Show proben, ließe sich gar nicht so genau sagen. „Die ersten Pläne für die Show gab es ja schon nach der Übernahme im Sommer 2017. Seit dem hat sich strukturell in der Schule auch nochmal einiges verändert“, erklärt Jonas Rieck, Trainer und Schüler bei Emblaze. Nach einigen kleineren Auftritten und der Meisterschaft im März sind die Tänzer jetzt umso gespannter und voller Vorfreunde.

Vorverkauf startet

„Alice – Eine Reise in ihre Welt“ feiert am Freitag, 27. September, um 19 Uhr Premiere im Theater Melle. Am Samstag, 28. September, um 19 Uhr am Sonntag, 29.September um 17 Uhr und am Mittwoch, 2. Oktober um 19 Uhr finden die drei weiteren Vorstellungen statt. Karten, je nach Sitzplatz für 23 oder 21 Euro (ermäßigt 18 und 16 Euro, Kinder bis 13 zahlen 13 oder 11 Euro) gibt es auf eventim.de als Bestellung oder zum Ausdrucken. Außerdem sind Tickets in allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich.