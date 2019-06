Melle. Der Triumph TR 6 ist ein britischer Sportwagen, der seine Wurzeln auch im Osnabrücker Land hat und jetzt seinen 50. Geburtstag feiert. Aus diesem Grund kommen die Anhänger des Wagens aus ganz Deutschland vom 14. Juni bis zum 16. Juni in Melle am Hotel Van der Valk zusammen.





Warum in Melle? Weil das Design des TR 6 bei Karmann in Osnabrück entwickelt worden ist und das Automuseum in Melle große Magnetkraft bei Autoliebhabern besitzt.

Zum Geburtstag organisiert das TR-Register Deutschland, vertreten durch die Gruppen Hannover und Teutonen (Osnabrück), die Jubiläumsveranstaltung. Zu dem Treffen sind 170 Fahrzeuge und 300 Gäste aus zehn europäischen Ländern sowie aus den USA und Australien angemeldet. Das Programm sieht am 15. Juni unter anderem eine Fahrt zur früheren Firma Karmann vor. Am 16. Juni führt dann eine Ausfahrt vom Van der Valk durch die Meller Berge nach Bad Essen und über Buer wieder zurück ins Automuseum nach Melle.

Am 14. Januar 1969 war dem begeisterten Publikum auf der Brussels Motor Show ein neuer britischer Sportwagen vorgestellt worden: der TR6.. Mit rund 91.000 verkauften Exemplaren sollte der TR 6 bis zum Ende seiner Produktion im Jahr 1976 zu dem bis dato erfolgreichsten klassischen offenen Sportwagen der Standard-Triumph Motor Company werden.

Das Besondere an diesem neuen Modell war der Umstand, dass es nicht wie seinerzeit üblich vom italienischen Triumph-Hausdesigner Michelotti gezeichnet wurde. Der klassische Look des TR 6 wurde vielmehr vom traditionsreichen deutschen Karosseriebauer Karmann (heute VW Osnabrück) entworfen.

Triumph hatte den Vertrag mit Karmann 1967 geschlossen. Besonderheit des damaligen Deals: Karmann hatte sich verpflichtet, in nur etwas mehr als einem Jahr, neben dem Design die kompletten Press-Wekzeuge zur Herstellung der Karosserieteile zu liefern. Eine sportliche Herausforderung, die Karmann meisterhaft umgesetzt hatte.