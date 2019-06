Bruchmühlen. Mit den ersten Prüfungen für junge Reiter startete am Donnerstag das Maiturnier des Reit- und Fahrvereins Bruchmühlen in dem Meller Stadtteil. Noch bis einschließlich Sonntag lockt spannender Reitsport auf den Turnierplatz an der Mehrzweckhalle.

Rund 650 Nennungen verzeichnete der gastgebende Verein im Vorfeld – deutlich mehr als noch im vergangenen Jahr. Etwa 500 Pferde gehen unter freiem Himmel an den Start. Dabei nehmen die Starterpaare häufig weite Anreisen in Kauf, um am Maiturnier des RFV Bruchmühlen teilnehmen zu können.



Mit großem Eifer gingen am Himmelfahrtstag die Jüngsten in der Führzügelklasse und in Reiterwettbewerben an den Start. „Die Kinder kommen gerne“, weiß RFV-Geschäftsführer Heinz Buschmann.

Schließlich wartet auf die Erstplatzierten nicht nur ein echtes Siegerpodest. Sie bekommen für ihre Leistung sogar olympiareife Medaillen. Und auch die übrigen Teilnehmer gehen - mit etwas kleineren Medaillen - nicht leer aus. Seit vier Jahren schreibt der RFV Bruchmühlen das Maiturnier aus.

Der hochwertige Reitsand müsse immer feucht gehalten werden, erklärte Buschmann. Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres hat der Verein dafür nun vorgesorgt: Unmittelbar neben dem Platz wird Wasser hochgefördert, das mit einem kleinen Schlauchwagen problemlos auf dem Sand versprüht werden kann.

Neu ist auch der gemeinsam mit dem Reit- und Fahrverein Melle-Gesmold angeschaffte Richterturm. Als Wertungsrichter verfolgen von dort aus Stefan Steinkemper, Susanne Zander und Runa Ellen Lechtenberg die Prüfungen.

Alle fieberten mit

Eltern und Großeltern fieberten am Himmelfahrtstag mit: Mit Blumen am Revers und hübsch herausgeputzten Pferden ging der Reiternachwuchs in der Führzügelklasse an den Start. „Eine super Vorführung“, lobte Heinz Buschmann. Er ließ es sich nicht nehmen, den strahlenden Siegern persönlich die hochverdienten Medaillen umzuhängen. „Damit fängt der Reitsport an“, ermutigt sie der RFV-Geschäftsführer.

Samstag und Sonntag

Einen Ansporn für die jüngsten Reiter bilden die Prüfungen an diesem Wochenende. Dabei steht der Samstag dann ganz im Zeichen der Dressurprüfungen. Höhepunkt sind die Prüfungen der Klasse L mit Trense um 15 und 17 Uhr.

Am Sonntag verwandelt sich der Platz dann in einen Springparcours. Spannung bietet unter anderem die Springprüfung Klasse A** mit Stechen um 13.30 Uhr sowie die sich um 15.30 Uhr anschließende Stilspringprüfung Kl. L

Die Ergebnisse des ersten Turniertages:

Führzügelklasse (1): 1. Linda Schuchmann/Classic Cathy, RFV St. Georg Georgsmarienhütte (8.0); 2. Frauke Wolter/Maquito, RV Varl-Rahden (7.8); 3. Larissa Rohn/Silbersees Kanero, RV Voxtrup (7.6);

Reiterwettbewerb Schritt-Trab (2/1): Muriel Kors/Der Stern, RV Ibbenbüren (7.5); 2. Elise Jautze/Paul, RFV Bruchmühlen (7.3); 3. Rike Aring/Apollo, RFV Bruchmühlen (7.2);

Reiterwettbewerb Schritt-Trab (2/2): 1. Louisa Stratmann/Golden Joy, RFV St. Georg Georgsmarienhütte (7.5); 2. Tamila Trylus/Kateness, RV Altes Amt Dielingen (7.4); 3. Hanna Hoffmann/Paul, RFV Bruchmühlen (7.3);

Reiterwettbewerb Schritt-Trab (2/3): 1. Caroline Stratmann/Golden Joy, RFV St. Georg Georgsmarienhütte (7.5); 2. Antonia Bigus/Kriwoi Rog, RFV Horsa Bissendorf (7.4); 3. Mayra-Lynn Meyer/Fee, RFV Bohmte (7.3);

Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp (3/1): 1. Leana Sophie Gicevic, Dunja Deluxe, RFV Bruchmühlen (7.6); 2. Marieke Aumund/Hanni, RFV Ostercappeln-Schwegerhoff (7.5); 3. Meret Luisa Kors/Der Stern, RV Ibbenbüren (7.4);

Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp (3/2): 1. Lia Klostermann/Papillon, RV Recke (7.8); 2. Lisa Wichmann/Diego von Lyck, RV Ibbenbüren (7.5); 3. Anna Wichmann/Der kleine Doc, RV Ibbenbüren (7.4);

Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp (3/3): 1. Leonie Heidbrede/Volltreffer, RV Lippische Rose Oerlinghausen-W. (7.8); 2. Maike Köbke/Flocke, 1. RFV Espelkamp (7.5); 3. Anna Bigus/Kriwoi Rog, RFV Horsa Bissendorf (7.3);

Dressurwettbewerb mit Ausbindern (4): 1. Lucia Schmidt/Limetree Aracorn, PSV Steinhagen-Brockhagen (8.2); 2. Greta-Marlen Eggemeier/Sandra, ZRFV Laggenbeck (8.0); 3. Jördis Funke/Rubika, RFV Großer Weserbogen (7.8);

Dressurwettbewerb (5): 1. Lilly Ann Lux/Shadow-Dancer, RG Melle-Ostenfelde (7.7); 2. Helena Schmedt/Double Blue, RFV Bruchmühlen (7.6); 3. Celina Marie Gicevic/Dunja Deluxe, RFV Bruchmühlen (7.5);

Dressurreiterwettbewerb (6): 1. Gloria Willer/Casalls Dream, PSV Steinhagen-Brockhagen (8.0); 2. Greta-Marlen Eggemeyer/Sandra, ZRFV Laggenbeck (7.8); 3. Lucia Schmidt/Limetree Aracorn, PSV Steinhagen-Brockhagen (7.7);

Stilspringwettbewerb mit Erlaubter Zeit (7): 1. Cosima Nicke Schmedt/Ma Lien, RFV Bruchmühlen (7.8); 2. Laila Celine Schmidt/Amigo, RFV Wehdem-Oppendorf (7.6); 3. Greta-Marlen Eggemeier/Sandra, ZRFV Laggenbeck (7.5);

Stilspringwettbewerb mit Erlaubter Zeit (8): 1. Nora Peitz/Lucky, RFV Ravensberg (7.6); 2. Chantal Brügemann/Saphira, RFV Engter (7.5); 2. Helena Schmedt/Double Blue, RFV Bruchmühlen (7.5);

Standard-Springwettbewerb (9): 1. Helena Schmedt/Lucky Luke, RFV Bruchmühlen (0.00/40.87); 2. Sophie Nicoletta Litjagin/Medina, RFV Melle-Gesmold (0.00/44.45); 3. Lara Dieckmann/Gondor, RFV Neuenkirchen (0.00/45.03);

Stilspringwettbewerb mit Erlaubter Zeit und Stechen (10): 1. Lea Keisker/Cherokee vom RFV Venne (0.00/39.82); 2. Bea Sprengelmeyer/Carlotta, RFV Bad Iburg (0.00/45.28); 3. Lara-Luisa Wübker/Wonderful Lilly, RV Hohenrode (0.00/48.12).