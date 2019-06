Melle. Grünes Licht für die Baumaßnahmen an der Sandhorstschule und für den Neubau des Lidl-Marktes. Diese Themen bestimmten die Ortsratssitzung im Torbogenhaus, weil sie ein entscheidendes Signal setzen für die zukünftige Entwicklung des Stadtteils.

Der Lebensmitteldiscounter, den es seit 2000 in Bruchmühlen gibt, sorgte im vergangenen Jahr für reichlich Diskussionsstoff in der Bevölkerung. Weil die notwendige Erweiterung der Flächen am heutigen Standort damals nicht umsetzbar erschien, wollte die Lidl-Zentrale über die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen ziehen.

Dort sollte ein Einkaufszentrum mit mehreren Fachmärkten entstehen (wir berichteten). Das hätte jedoch Leerstand sowie Schwächung des niedersächsischen Zentrums bedeutet.

Diese Pläne sind jetzt endgültig vom Tisch, wie Ortsbürgermeister Axel Uffmann (SPD) gleich zu Beginn der Sitzung verkündete: "Ein Investor wurde gefunden, und nach diversen Gesprächen vor Ort sind jetzt die Verträge für den Lidl-Neubau unterschrieben und damit ist alles unter Dach und Fach."

Manfred Saxe aus Mettingen hat den Markt in den Jahren 1999/2000 entwickelt, gebaut und an den derzeitigen Eigentümer verkauft. Die weitere Entwicklung beschreibt er wie folgt: "Als die Firma Lidl im vergangenen Jahr im westfälischen Stadtteil auf der Suche nach einem neuen Gelände war, bat mich die Eigentümerin um Hilfe, weil sie eine leerstehende Immobilie befürchtete."

Der Investor kaufte den Markt von der Lidl-Unternehmensgruppe, erwarb Grundstücke für die Erweiterung von der Stadt Melle (Tennisplatz) und von der Wohnungsbau Grönegau (Gut Bruche). Der neue Lidl setzt laut Saxe auf Nachhaltigkeit, breite Gänge, einen modernen, hellen Verkaufsraum und großzügige Parkplätze.

Dafür sei die Verlegung der Tennisplätze notwendig und ein neuer Bebauungsplan, für den ein erster Entwurf bereits vorliege, erklärte der Ortsbürgermeister. "Ich rechne im Sommer mit dem Beginn der Bauarbeiten. Die Fertigstellung des neuen Marktes soll dann in zwei Jahren sein."

"Das ist eine gute Entwicklung für Bruchmühlen. Unsere neuen Baugebiete sind fast komplett besetzt und damit ziehen neue Familien in den Ort", begrüßte Axel Uffmann die Sachlage. Sein Appell an die Ortsratsmitglieder lautete: "Macht euch Gedanken, was mit Gut Bruche passieren soll."