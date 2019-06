Die Pläne sind fertig: Andreas Leder, Ernst-August Hoppenbrock und Frank Finkmann präsentierten sie jetzt der Öffentlichkeit. Foto: Christoph Franken

Melle. Rund eine Million Euro investiert die Sparkasse in den Umbau ihrer Schalterhalle in der Hauptstelle an der Mühlenstraße. Die Arbeiten beginnen sichtbar für die Kundschaft am 11. Juni und dauern bis Ende August.