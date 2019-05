Melle. Ruhig und friedlich verlief nach Angaben der Polizei der gestrige Feiertag überall im Stadtgebiet.

Der große Ansturm von Vatertagsgruppen in die Natur blieb offenbar aus: Es waren bei ganz leichtem Nieselregen bis zum frühen Nachmittag nur Jogger, radelnde gemischte Gruppen, Spaziergänger, Wanderer und ältere Pärchen unterwegs. In Föckinghausen fuhr immerhin ein Planwagen mit fröhlichen Vätern durch die Lande.

Gerd Hodermann, Sascha Renjes, Rainer Lübbert und Ulli Lübbert aber ließen sich ihre gemeinsame Tour nicht nehmen, die sie seit einigen Jahren an Himmelfahrt unternehmen.

Sie spielen Fußball in der Altherrenmannschaft des SC Melle, vor der Vereinsfusion spielten sie für den TuS „Einigkeit“. An dessen altem Sportgelände an der Waldstraße starten sie auch traditionell ihre Vatertagstour. Frühstück gibt es dann in der Schutzhütte am Parkplatz Weberhaus. Von dort geht es weiter hoch zur Diedrichsburg, auf dem Rückweg wird dann im Gasthof Weberhaus gespeist.