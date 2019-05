Melle. Mit 167 eingeschriebenen Fahrzeugen strebt der AC Melle bei der 12. Rallye Grönegau am Samstag, 1. Juni, einem Teilnehmerrekord entgegen. Es gibt zudem eine neue Wertungsprüfung und ein neues Rallyezentrum.

Wenn am Samstag um 12.01 Uhr im neuen Rallyezentrum auf dem Gelände der Firma Wilms in Buer das erste Fahrzeug auf die erste Wertungsprüfung geschickt wird, öffnet der AC Melle ein neues Kapitel im Rallyesport: Denn mit den 167 Fahrzeugen der Rallye 35, der Youngtimer-Rallye Trophy und der ADAC Retro-Rallye finden in diesem Jahr viele hochkarätige Fahrer und Autos aus den verschiedensten Serien Deutschlands sowie aus den Niederlanden, Österreich und sogar aus Schweden den Weg in den Grönegau.



So ist mit dem schnellsten Subaru-Fahrer Deutschlands, Björn Satorius, mit Axel Nörenberg, dem Niederländer Bas van Kamperdijk und anderen das Starterfeld rekordverdächtig.

Der AC Melle hebt in diesem Jahr nicht nur ein neues Rallyezentrum bei der Firma Wilms in Melle-Buer aus der Taufe, sondern erhöht mit einer neuen Wertungsprüfung den Reiz der Veranstaltung noch einmal. So gastiert die Rallye in diesem Jahr nicht mehr im Meller Ortsteil Hoyel, sondern es findet zum ersten Mal eine Wertungsprüfung in Melle-Sehlingdorf in der Nähe des neuen Rallyezentrums statt.

Parkplatz am Zuschauerpunkt in Bennien

Ebenfalls wieder im Programm stehen eine Wertungsprüfung in Bennien und eine in Barkhausen. Am Zuschauerpunkt in Bennien wird aufgrund der hohen Resonanz der Vorjahre und der damit verbundenen Parkplatznot entlang der Spenger Straße ein großzügiger Parkplatz im Umfeld der Rennstrecke eingerichtet. Diese Parkgelegenheit ist auf der jeweiligen Anfahrt ausgeschildert und befindet sich auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Nolte Küchen an der linken Seite der Spenger Straße/Einmündung Bennier Straße. Von dort aus gibt es auch einen regelmäßigen Shuttle-Service zum Zuschauerpunkt.

Nachdem dann das letzte Fahrzeug am 1. Juni das Ziel erreicht hat und die jeweiligen Sieger feststehen, wird es am Abend auf dem Gelände des Rallyezentrums wieder eine öffentliche Rallyeparty geben.

Anlässlich der Rallye kommt es wieder zu einigen Straßensperrungen, die auch für Fahrradfahrer auf den Fahrradwegen gelten. Ein Überblick die gesperrten Straßen mit voraussichtlichen Sperrzeiten: Rallyezentrum bei Firma Wilms in Buer: Nordring ab Kreisverkehr „Auf Torf“ bis Kreisverkehr/Einmündung Huntetalstraße (gesperrt vom 31. Mai, 12 Uhr, bis 2. Juni, 12 Uhr); Wertungsprüfung 1: Sehlingdorf: Buer vor dem Walde, Wiehengebirgsstraße, Sunderbrook, Meissheideweg, Krebsheide, Horstheideweg, Sehlingdorferstraße (gesperrt 1. Juni circa 10.30 bis 19 Uhr); Prüfung Barkhausen: Alte Poststraße, Quellenstraße, Lippoldsring, Bredeweg, Hügelstraße, Barkhausenerstraße (1. Juni circa 11 bis 19.30 Uhr); Prüfung Bennien: Bennier Straße, Thödeweg, Auf dem Winkel, Alte Schulstraße (1. Juni circa 11.30 Uhr bis 20 Uhr).