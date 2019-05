Melle. Am Sonntag, 2. Juni, lädt der SC Melle zum mittlerweile 34. Meller Volks-Triathlon ein. Die Organisatoren rechnen mit einem neuen Starterrekord. Die Teilnehmer werden rund ums Wellenfreibad 400 Meter schwimmen, 16 Kilometer radfahren und 5,5 Kilometer laufen.

„Auch in diesem Jahr waren die 250 Plätze für Einzelstarter innerhalb einer Woche nach dem Online-Meldestart im Januar ausgebucht“, erzählt Cindy Bordihn. Zudem läuft die Staffel-Voranmeldung erstaunlich gut. Am Montagabend waren bereits 52 Staffeln gemeldet. Im Vorjahr erreichten 60 Staffeln das Ziel – das war die bisherige Bestmarke. Weil sich traditionell viele Staffeln erst kurzfristig zur Teilnahme entscheiden, rechnet die Hauptorganisatorin für dieses Jahr mit noch mehr Teams im Ziel als zuletzt. Das könnte auf über 430 Teilnehmer insgesamt hinauslaufen. Damit sind die Kapazitätsgrenzen erreicht.



Die Staffeln bestehen aus drei Sportlern. Jeder Teilnehmer absolviert eine der drei Disziplinen. Voraussetzung: Eine Frau muss dabei sein. Die Anmeldung ist auch am Veranstaltungstag spontan möglich.

Am Erfolgskonzept eines Triathlons für alle ändert sich nichts. „Es ist schön, wenn wir diesen Dreikampf wieder einigen Neueinsteigern ans Herz legen können. Ich freue mich jedes Jahr, wenn ich neben den professionellen Hightech-Rädern auch Hollandräder am Start erblicke“, sagt Bordihn lachend. Dieser Gegensatz zeigt die Bandbreite in Melle, wo neben Anfängern und Breitensportlern auch einige ambitionierte Triathleten zu sehen sind.

Zu den Neulingen zählt zum Beispiel auch ein Team der TSG Burg Gretesch. Die Triathlonabteilung des Vereins hat wie im Vorjahr im Vorfeld wieder ein mehrwöchiges Training für Triathlon-Novizen angeboten. Diese erleben nun in Melle ihren ersten Wettkampf. Und auch die „Life House“-Jugendgruppe aus Stemwede um den engagierten Betreuer Lars Schulz wird ziemlich spontan wieder mit zehn bis 15 Teams anrücken. „Die Stemweder geben meistens am Vortag die Zahl der teilnehmenden Jugendlichen durch. Manchmal fehlt ihnen im Wettkampf plötzlich ein Schwimmer oder auch mal ein Rad. Wir helfen dann gerne aus“, äußert Bordihn, die am Sonntag nach dem Aufstehen um 5 Uhr einem langen Arbeitstag bis 20 Uhr entgegenblickt.



Der Grönegau-Triathlon bleibt ein im Vergleich zu anderen Veranstaltungen recht beschauliches Ereignis mit familiärem Charakter zu sehr moderaten Preisen. „Viele sagen: 10 Euro wie in Melle kennen sie sonst nirgendwo. Aber warum sollen wir das Startgeld erhöhen? Wir machen es gerne anders und wollen als Verein damit nichts verdienen, aber auch kein Geld hineinstecken müssen“, erklärt die Hauptorganisatorin, die auf die Gründung eines SCM-Wettkampfteams für nächstes Jahr hofft.

Wechselzone wird vergrößert

Am Grönegaubad befinden sich Start- und Zielbereich sowie die Wechselzone. Letztere war im Vorjahr in den Bereich des Betriebshofs des Bads verlegt worden. Die neue Wechselzone erwies sich dann aber als etwas zu klein, sodass sie für diese Auflage auf einen Teil des Parkplatzes ausgeweitet wird.

Ab 9 Uhr werden am Sonntag die Einzelstarter im 15-Minuten-Takt auf die Strecke geschickt. Nach den Staffelstarts um 10.45 und um 11 Uhr ist die Siegerehrung für circa 12.30 Uhr geplant. Wegen der Straßensperrung für die Radstrecke müssen die Anwohner der Gesmolder Straße bis zur Einmündung der Schlossallee von circa 8 bis 12.30 Uhr mit Einschränkungen rechnen.

Die Dinge scheinen gut vorbereitet – sofern es der SCM mit seinen rund 60 ehrenamtlichen Helfern selbst in der Hand hat. Bleibt der Blick in den Himmel. Nach zunächst mittelprächtigen Prognosen wurden die Wettervorhersagen für den Sonntag zuletzt täglich besser. Inzwischen sind sommerlich-sonnige Bedingungen angekündigt. Das dürfte viele freuen – nicht so jedoch Bordihn, die bei prognostizierten 27 Grad angesichts ihres langen Freiluft-Einsatzes einen Sonnenstich befürchtet. Bleibt zu hoffen, dass das Wetter einen für Sportler, Zuschauer und Organisatoren akzeptablen Mittelweg findet.

Alle Infos online unter: www.groenegau-triathlon.de.