Melle. Nach dem letzten Hilfsgüter-Transport vom 24. April bis zum 5. Mai ist Dieter Hermanns Spendenlager in Melle wieder leer.

Für alle Spenden, die er in seinem voll gepackten fünf Meter langen Anhänger dabei hatte, fand er in der Region Kiew und Lviv bedürftige und dankbare Abnehmer. Bei den abnehmenden Stellen handelte es sich vorrangig um Kinderheime, Krankenhäuser, Altenheime und in Einzelfällen auch um bedürftige Privatpersonen. Die Spenden stammten großenteils von Bürgern aus Melle und Umgebung, aber auch aus Altenheimen, vom DRK, von den Landfrauen und aus Arztpraxen.

„Bei meinen Besuchen in den Einrichtungen habe ich wieder festgestellt, dass weiterhin ein enormer Bedarf an Hilfsgütern besteht, die hier bei uns im Überfluss vorhanden sind und teilweise aussortiert werden“, berichtet Dieter Hermann. Diesmal ist ihm besonders aufgefallen, dass in den ukrainischen Heimen und Kliniken noch viel mehr Rollstühle, Gehhilfen, Windeln, Binden, Badewannen- und Toilettenaufsätze gebraucht werden. „Auch andere medizinische und altengerechte Hilfsmittel sowie Sport- und Rehabilitationsgeräte jeglicher Art sind dort willkommen“, hat er von seinen Gesprächspartnern erfahren.

Deshalb bittet Dieter Hermann um Spenden, um sein leeres Lager wieder zu füllen. Benötigt würden außerdem Handtücher, Bettwäsche, Decken, Verbandskästen, Verbandsmaterial, Herrenkleidung, Herrenfreizeitkleidung und Hygieneartikel. Das psychologische Zentrum in Kiew für Patienten mit Downsyndrom, Autismus und geistiger Behinderung habe Bedarf an Spielen und Spielzeug für Kinder und Erwachsene.

Dieter Hermann hofft auf eine ähnlich große Spendenbereitschaft wie bei den vorherigen Aktionen. Er ist bereits seit 2015 ehrenamtlich in der Ukraine-Hilfe aktiv und kennt die Empfänger der Spenden meist persönlich. Seit dem vorigen Jahr kooperiert er mit der Ukraine-Hilfe Vorpommern. „Die Zusammenarbeit erleichtert die Grenzkontrollen, weil die anerkannte Hilfsorganisation das Ausfüllen der Zoll-Formulare vorbereitet und weitgehend übernimmt“.

„Ich plane, Anfang des nächsten Jahres wieder eine Tour in die Ukraine zu machen“, kündigt Dieter Hermann an. Wenn das Lager vorher voll sein sollte, wäre auch ein früherer Termin denkbar. Die Organisation der Tour beginnt aber schon viel früher, wenn sich abzeichnet, welche Hilfsgüter in welchem Umfang zur Verfügung stehen.

Wer Hilfsgüter für die Ukraine übrig hat und abgeben will, kann sich unter Telefon 01520 8979270 oder per E-Mail HermannMelle@gmail.com bei Dieter Hermann melden.