Riemsloh. Zwischen langen Schlangen geparkter Autos aus allen Winkeln der Region lockte der Duft von frisch gebackenem Brot, Kuchen und Mühlenmax am Sonntag zur Westhoyeler Windmühle. Im Backhaus schwitzten die Bäckerinnen noch mehr, denn dort streikte der Holzofen.

„Kein Brot mehr da“, riefen einige Radfahrer schon um 14 Uhr auf der Straße. „Das backen sie doch gleich wieder frisch“, kam sogleich die Antwort von Einheimischen, die schnell ihre Kuchenpakete in Sicherheit brachten. Das Backprogramm umfasste Schmalz-, Käse- und Wurstbrote, Rhabarber-Streusselkuchen, Butterkuchen mit Rosinen und natürlich den seit Jahren beliebten Mühlenmax. Das ist ein süßes Brötchen aus Hefeteig mit Rosinen und Hagelzucker.









Kontinuierlich drehten sich inzwischen die Mühlenflügel im Wind, während die Besucher an langen Tischen bei Gesprächen mit Kaffee und Kuchen entspannten. "Glück zu", rief der Müller Detlef Rohde und spendierte Besuchern, die zu lange auf das nächste Kuchenblech warten mussten, den Mühlentropfen.

Das inspirierte Hedda Oberschmidt zum Gedankensprung in die Vergangenheit. "Wir hatten hier schon eine lange Reihe am Tisch mit mehreren Doppelgelagen des Getränks. Das endete so, dass wir zum Schluss alle auf einen Trecker mit Strohballen verfrachtet und nach Hause gefahren haben."

Treue Aussteller

"Wir kommen jedes Mal, haben aber noch nie gesehen, wie das Korn mit Windkraft zu Mehl verarbeitet wird", erzählte ein Ehepaar aus Enger. Günter Oberschmidt, der Vorsitzende des Mühlenvereins wies den Weg zur Mühle und meinte:"Ohne die vielen treuen Aussteller, unter denen immer wieder neue Gesichter sind, würde das hier nicht so gut laufen."

Anzeige Anzeige

Ausführlich informierten der Bienenhof Hellmann, Drechsler Jochen Lemcke und Holzschnitzer Heinz-Dieter Vogt die interessierten Besucher. Sabine Stahr zeigte Glaskunst, Elke Weber ihr Filzperlenreich, und Susanne Fleer-Scok reichte süße Sachen.





In einem ruhigen umzäunten Bereich hinter der Windmühle warteten die Alpakas Lilli und Lotta auf Publikum. Frisch geschoren, geduldig und sehr fotogen präsentierten sich Mutter und Tochter gern den Kameras. "Sie brauchen einen Moment, um Vertrauen zu fassen. Neugierig und anschmiegsam sind sie besonders zu Kindern und Senioren. Hund mögen sie jedoch nicht", informierte Teresa Bietendorf von der Ausberger Alpaka-Farm.

Tiere gestreichelt

Die Kinder waren hin und weg, streichelten die zutraulichen Tiere und wollten wissen, was das leise Summen zu bedeuten habe. "Das ist ihre Art der Unterhaltung und bedeutet in diesem Fall, dass sie zufrieden sind."

Am Nachmittag lautete die alles entscheidende Frage: "Hält der Ofen das noch aus?" Das Backteam fällte die Entscheidung: " Jetzt noch eine halbe Rutsche, und dann ist Schluss."