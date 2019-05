Wellingholzhausen. Ziemlich gut in der Zeit lag die Katholische Landjugend Wellingholzhausen bei ihrer 72-Stunden-Aktion. Die Aufgabe, den Fußweg entlang des Osterbachs zu erneuern, war bereits am Samstagabend weitgehend erfüllt. Am Sonntag waren die Wellingholzhausener bei Getränken und Würstchen eingeladen, die Arbeit zu begutachten.

450 Meter lang ist der Spazierweg, der durch die Siedlung führt. Schon längere Zeit war er nur noch zu Fuß oder mit dem Rad halbwegs gut passierbar. Mit Kinderwagen wurde es schwierig, mit Rollstuhl oder Rollator unmöglich.

Da kam die 72-Stunden-Aktion genau recht. Zwei Dutzend Wellinger KLJB-Mitglieder (Katholische Landjugendbewegung Deutschlands) packten ab Donnerstag, kurz nach 18 Uhr, mit an. Damit die Anlieger nicht genervt vom Arbeitslärm oder auch der Sperrung des Weges sind, hat die KLJB direkt nach Aufgabenerteilung Flyer angefertigt und in der Nachbarschaft verteilt. Zwar hätten trotzdem im Lauf des Wochenendes einige gemotzt, weil sie den Weg nicht nutzen konnten, berichtet KLJB-Schriftführerin Annalena Kaumkötter. Aber immerhin hat niemand die Polizei gerufen wie in Neuenkirchen.

"Viele haben gesagt, dass das schön geworden ist"

Außerdem war der Weg ja auch zwei Tage lang gesperrt, weil die KLJB schon am Samstagabend die Aufgabe weitgehend erfüllt hatte. "Heute Morgen haben wir nur noch den restlichen Sand verteilt und das Gras eingesät", berichtete Simon Oberniehaus (18), der KLJB-Vorsitzende am Sonntag. Da hatte es schon reichlich Lob von Passanten gegeben, die den wieder frei gewordenen Weg nutzten: "Viele haben gesagt, dass das schön geworden ist."

"Das war nicht gesund fürs Kind"

Das bestätigt Familie Matenaar, die just dann mit dem Kinderwagen vorbei kommt, in dem Tara (acht Monate) sitzt. Sie habe immer nur den Grünstreifen genutzt, erzählt die Mutter, der Weg sie einfach zu schlecht gewesen: "Zu viele Schlaglöcher. Das war nicht gesund fürs Kind." So ein Engagement sei top, findet auch Vater Matenaar: "Großen Respekt für die Landjugend." Und Tochter Kira (7) freut sich, dass sie nun in der Zeitung steht.

Die Jugendlichen haben indes nicht nur den Weg geebnet und mit einer neuen Deckschicht versehen, sondern auch eine neue Bank aufgestellt. Und dass die Anwohner das Bau-Engagement sehr wohl zu schätzen wissen, haben sie durchaus zum Ausdruck gebracht. Unmissverständlich. Mit Bier und Kuchen.





