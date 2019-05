Melle. Das war ein großer Spaß für die Kinder und auch für Erwachsene: 450 Premierengäste erfreuten sich am Sonntagnachmittag an den Streichen des Lausbuben „Michel aus Lönneberga“.

Mit viel Spielfreude und schauspielerischem Können präsentierten die Akteure der Waldbühne unter Regie von Andreas Pöhler in ihrem Open-Air-Theater an der Bergstraße die berühmte Kindergeschichte von Astrid Lindgren. Den Mädchen und Jungen im Publikum war richtig anzumerken, wie sie bei den Streichen von Michel mitfieberten.









Eigentlich hatte der nette Junge doch nur gute Absichten, aber immer lief etwas schief. Zum Ende des Stückes erwischte der Pechvogel jedoch einen Dieb (Lea Buchmann) und wurde so doch noch zum Helden, den alle gern hatten.





Davor gab es aber mit Michel, der von Laurin Meischner souverän verkörpert wurde, so allerlei Missgeschicke zu erleben. Als der Junge die letzten Tropfen der Rinderbrühe auslecken wollte, steckte er plötzlich mit seinem ganzen Kopf in der Suppenschüssel fest. Da blieb nur der Weg zum Arzt (Lars Möller), weil Michels geiziger Vater Anton (Thomas Vinkmann) kein Geld für eine neue Schüssel ausgeben wollte.

Klein-Ida, die Charlotte Käfer mit großer Präsenz und liebenswürdig auf die Bühne brachte, wollte gerne mal aus der Höhe bis zum Nachbarort Mariannelund schauen. Ganz hilfsbereit bot Michel seiner kleinen Schwester an, sie statt der schwedischen Flagge am Fahnenmast hoch zu ziehen. Gesagt, getan – und schon wehte Klein-Ida am Fahnenmast.





Auch Michels Versuch misslang, der unter Zahnschmerzen leidenden Magd Lina (Sandra Buchmann) den schmerzenden Zahn zu ziehen. Ein weiterer ungewollter Streich unterlief Michel, als er alle Türen des Hofes abschloss und dabei Papa Anton im Klo-Häuschen einsperrte. Natürlich musste er dann zur Strafe wieder in den Tischlerschuppen, wo er sein nächstes Holzmännchen für „die größte Holzmännchen-Sammlung in ganz Smaland“ schnitzte. Knecht Alfred (Stefan Jülke) erwies sich aber wieder als guter Freund und besuchte ihn im Tischlerschuppen.





Schön schaurig spielte Clara Herrmann die Krösa-Maja, die immer beängstigende Geschichten verbreitete, wie vom tödlichen Typhus, der über das ganze Land weht. Als freundlicher Pastor stand Ralf Kanke auf der Bühne, als Polizist Jule Borrmann und als Ausrufer auf dem Jahrmarkt Tobias Vinkmann.





Zwischen dem laut vom Publikum mitgesungenen Schlusslied „Wir lieben Michel ...“ und der Zugabe wendete sich Regieassistentin Karen Vinkmann an das Premierenpublikum. Sie wies auf die vielen Helfer hin, die nicht als Darsteller auf der Bühne stehen. So hatten Stephan Leiwe und Thomas Vinkmann wieder für das liebevoll gestaltete Bühnenbild gesorgt. „Vor allem die Techniker haben sehr viel Arbeit in die Vorbereitung des Stückes gesteckt“, dankte sie den Experten für Licht, Ton, Bühnentechnik und Kulissenbau. Aber auch in der Requisite, der Maske, im Service und bei der Plakatgestaltung werde hervorragende Arbeit geleistet.





Die nächsten Aufführungen von „Michel aus Lönneberga“ sind an jedem Sonntag ab 16 Uhr bis zur Sommerpause am 14. Juli auf der Waldbühne zu sehen, Karten können unter Telefon 05422 42442 oder auf www.waldbuehne-melle.de reserviert werden.





Die Darsteller

Michel: Fynn Borgstadt, Laurin Meischner; Michels Vater Anton: Michael Westerfeld, Thomas Vinkmann; Alma, Michels Mutter: Birgit Riehemann, Indra Rupp; Lina, die Magd: Silke Borgstadt, Sandra Buschmann, Alfred, der Knecht: Stefan Jülke, Klein-Ida: Jelin Frankenberg, Charlotte Käfer, Krösa-Maja: Alexa Pelzer, Clara Herrmann, Arzt: Pit Böhm, Lars Möller; Pastor: Jürgen Severin, Ralf Kanke; Ausrufer: Amely Shirley, Tobias Vinkmann; Polizist: Finnja Janßen, Jule Borrmann; Dieb: Rosa Koepsel, Lea Buchmann, Soufflage: Dörte Janßen, Simone Plogmann; Musik: Kristin Blume, Jan Kramer, Jakob Volz.