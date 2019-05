Bruchmühlen. An Himmelfahrt und dem darauf folgenden Wochenende veranstaltet der RuFV Bruchmühlen auf seiner Außenanlage ein großes Spring- und Dressurturnier.

Zum 5. Jubiläum der Veranstaltung kann sich der Verein über eine Rekordsumme von 650 Anmeldungen freuen.



Tag für den Reitnachwuchs

Das Programm gestaltet sich nach dem Erfolg in den letzten Jahren ähnlich mit einem Tag ganz für den Reitnachwuchs, sowie einem Dressur- und einem Springtag.

Der Donnerstag ist geprägt von Reiter-Wettbewerben aller Leistungsklassen von den ganz Kleinen in der Führzügelklasse von Jahrgang 2009 bis 2015.

Am Wochenende geht es dann in den hohen Leistungsklassen bis Klasse L an den Start.

Für Zuschauer, die herzlich eingeladen sind, steht direkt angrenzend an den Turnierplatz ein Zelt zur Verfügung, sodass auch bei schlechtem Wetter das Turniergeschehen mit bester Aussicht verfolgt werden kann. Speisen und Getränke werden wieder in gewohnter Vielfalt angeboten.