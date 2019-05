Melle. Beim erstmals ausgetragenen Bundeswettkampf der Johanniter-Unfall-Hilfe in Berlin holten die Erzieherinnen der Else-Kita den dritten Platz.

Hauptsache nicht Letzte war das Motto der Erzieherinnen der Else- Kta. Die Erzieherinnen aus Johanniter-Einrichtungen bundesweit traten erstmals in einer eigenen Kategorie an. Die Else-Kita vertrat als amtierender Landessieger den Landesverband Niedersachsen/Bremen der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Dabei standen die Vorzeichen nicht gut. Durch zwei krankheitsbedingte Ausfälle musste Einrichtungsleiterin

Bianca Schowe kurzfristig das Team umstellen: „Eigentlich gibt es die Mannschaft erst seit gestern“, sagte sie beim Start. Doch die vier Frauen harmonierten sofort und schafften mit 61,48 Punkten sogar den Sprung aufs Treppchen. Sieger wurde eine Johanniter-Kindertagesstätte aus Kiel mit 66,25 Punkten vor der Johanniter-Kita Augsburg mit 64,74 Punkten.

Schwieriges Fallbeispiel

Zur Mannschaft gehörten neben Bianca Schowe auch Nicola Vinson, Fulya Gedikli und Janina

Bachmann. Trainiert wurde sie von Katja Könker, Ausbildungsleiterin im Ortsverband Osnabrück der Johanniter-Unfall-Hilfe. Zu den Prüfungen gehörten der schriftliche Test, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung an einem Kind und ein Praxistest mit den Basismaßnahmen der Ersten Hilfe. Die größte Herausforderung war das

Fallbeispiel. Dabei mussten die Erzieherinnen ein krankes Kind versorgen, das während der Versorgung bewusstlos wurde. Das Ganze erfolgte in einer dunklen Ecke unter den wachsamen Augen zahlreicher Schiedsrichter und Zuschauer. Die Meller Erzieherinnen ließen sich davon nicht ablenken und absolvierten die Prüfungen mit guten Leistungen. Belohnung war Platz drei.

Prominente Besucher

Zu den ersten Gratulanten gehörten Wilfried Barysch und Thomas Lemke, Mitglieder im Vorstand des Regionalverbands Weser-Ems, sowie Osnabrücks Dienststellenleiter Kai Müller. Der Bundeswettkampf fand im Rahmen des Tags der Johanniter in der Treptow-Arena in Berlin statt. Gäste waren unter anderem Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr, und Frank-Jürgen Weise, Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe und früherer Leiter der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge.

Fast 3000 Johanniter waren aus dem gesamten Bundesgebiet zusammen gekommen, um in sechs verschiedenen Kategorien ihre besten Retter zu ermitteln, ihre Mannschaften anzufeuern und sich untereinander fachlich und persönlich auszutauschen.