Melle. Einen musikalischen Vorgeschmack auf den evangelischen Kirchentag erhielten die Meller Musikfreunde am Freitagabend. In der St. Petri-Kirche präsentierten die Bläser von „LippeBrass“ und „Jubilate Deo“ ihr Konzertprogramm für Dortmund.

Bis zu 25 Blechbläser, vereint in ausdrucksstarken Werken zwischen Spätrenaissance, Barock und Moderne: In der Akustik der St. Petri-Kirche machte das Konzertprojekt eindrucksvoll die Vielfalt der Bläsermusik hörbar. Beide Ensembles arbeiteten schon einmal zusammen. Für den Kirchentag fanden sie sich nun erneut – und verwirklichten dabei ein außergewöhnliches Programm. Denn „LippeBrass“ unter Landesposaunenwart Christian Kornmaul und „Jubilate Deo“ unter der Leitung von Kirchenkreiskantor Andreas Opp überraschten die Musikfreunde mit gleich drei Uraufführungen.



Harmonische Vierchörigkeit

Eigens für das Konzert beim Kirchentag – und die ihm vorausgehenden in Melle sowie am Folgetag in Detmold – griffen die zeitgenössischen Komponisten Hans Martin Kiefer und Stefan Mey zum modernen Äquivalent von Notenblatt und Schreibfeder. Der Beginn des Konzertes führte die Musikfreunde jedoch zunächst nach Venedig. In der Zeit des Übergangs von der Renaissance zur Moderne verfasste in der italienischen Musik-Metropole Giovanni Gabrieli seine Motette „Buccinate in neomenia tuba“ aus der „Symphoniae sacrae II“. Erst drei Jahre nach seinem Tod wurde das Werk herausgegeben, das in der St. Petri-Kirche in harmonischer Vierchörigkeit erklang.

Als Zeitgenosse Gabrielis wirkte in Wolfenbüttel und Dresden der Komponist Michael Praetorius, dessen klangprächtiges Choralkonzert „Erhalt uns Herr, bei deinem Wort“ für Solisten, Instrumentalisten und drei Chöre eigentlich geschrieben war. Auch Johann Sebastian Bach fehlte - in einem Bläser-Arrangement des Eingangschores zur Kantate „Lobe den Herren“ – nicht im Programm. Dessen Schwerpunkt aber bildeten Kompositionen der Moderne, die teils eigens für das Konzert geschrieben wurden.

Strahlendes Fanal

Zu ihnen zählt etwa Hans Martin Kiefers Ouvertüre und Choral „Vertraut den neuen Wegen“. Vor allem die Ouvertüre ließ dabei die Vorliebe des Komponisten zu jazzig-swingenden Klängen durchhören. Der Psalm 23 als Kirchentagspsalm inspirierte Stefan Mey zu seiner eigens für den Anlass verfassten „Fantasie pastorale“. Eng angelehnt an den Text malten die vereinten Ensembles mit seiner Komposition ausdrucksvolle Bilder des „getreuen Hirten“, der durch das hörbar finstere Tal zu frischem Wasser führt.

Bemerkenswert bildreich auch Meys Nocturne zum Kirchentag 2013 in Hamburg: In einer stimmungsvoll ausgestalteten Szenerie ließen die Bläser als strahlendes Fanal ein letztes Mal die Sonne aufleuchten, bevor sie in weichen Bewegungen zu versöhnlichem Piano herabsank. Altes in neuem Klanggewand präsentierte sich zuvor mit einem bis zu zehnstimmigem Bläserarrangement der Orgelsonate II c-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy und mit Christian Sprengers Fantasie auf „Ein feste Burg“.

Die anhaltenden Ovationen der vielen Konzertbesucher forderten die vereinten Bläserensembles nicht nur zu einer Zugabe auf. Sie honorierten vor allem ein Konzert, das in niveauvoller Klangpracht die ungebrochene Bedeutung und Vielseitigkeit der Bläsermusik unter Beweis stellte und dabei einen Hauch des Kirchentags durch Melle wehen ließ.