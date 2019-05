Gesmold. Der gemeinsame „Dorfabend“ der vier Jubiläumsvereine MGV (150 Jahre), Viktoria (100 Jahre), Kolping (100 Jahre) und KFD (100 Jahre) lockte am Samstagabend 1000 gut gelaunte Besucher aller Generationen in das Festzelt des Meller Stadtteils Gesmold.

Schon zur Eröffnung des Festwochenendes am Freitag herrschte ausgelassene Feierstimmung beim Rockabend mit den „Renegades“ und „Varicose Vein“.



Am Samstag sorgten nicht nur die Jubiläumsvereine selbst für allerbeste Unterhaltung, sondern eine ganze Reihe anderer Gesmolder Vereine und Gruppen brachte stimmungsgeladene Gastbeiträge auf die Bühne. Gleich nach der Eröffnung durch die vier Vereinsvorstände, Begrüßungsliedern vom Schulchor und den Pfadfindern zeigten die ersten Tanzgruppen des SV Viktoria ihr ganzes Können und animierten das Publikum zum Mitklatschen.

Rudelsingen für alle

Mit von jungen Sportlern hoch gehaltenen Liedtexten überall im Festzelt brachten die „Sportmoderatoren“ vom Förderverein Fußball das gesamte Festzelt zum Rudelsingen. In den Texten besang die Festgemeinde die Kreisliga-Meisterschaft der Fußballer und auch die ewigen Rivalen aus Welling bekamen ihr Fett weg. Bei allen Shows war die Bühne in lila-weißes Licht getaucht, in die Vereinsfarben des SV Viktoria.

Als ein weiterer Höhepunkt erwies sich der auch optisch beeindruckende Auftritt der 50 Sängerinnen und Sänger von „Querbeat“. Passend zur launigen Moderation von vier Damen über die schönsten und weniger schöne Urlaubsziele präsentierte der stimmgewaltige Chor Lieder von „Griechischer Wein“ bis zu „New York, New York“. Zu „Moskau, Moskau“ meinte Sabine Schlüter, dass sie da schon lieber Urlaub in Welling machen würde. Am Ende war aber klar, dass es sowieso keinen schöneren Urlaubsort als Gesmold geben kann, wo doch immer so viel los ist.

Bühne geentert

Sogar ein mindestens 20-köpfiges Team mit Haupt- und Ehrenamtlichen der Pfarrgemeinde Gesmold/Wellingholzhausen enterte, ausgestattet mit Bierflaschen, die Festzelt-Bühne. Das Thema des Auftritts war die „Church-Card“, die automatisch mittels Punktesystem Gottesdienstbesuche und andere Leistungen für die Gemeinde registriert und bewertet. Quasi als Fazit sangen die Kirchenleute „Wir sind alle kleine Sünderlein“ - und die Zuschauer sangen alle mit.

Weitere viel beklatschte musikalische Auftritte legten die KFD, Cantamus, Kolping, der MGV, die Feuerwehr, die Jagdhornbläser und die „Gessm Five“ hin, bevor dann zu später Stunde die fröhliche Party mit Musik vom Plattenteller begann. Eingeleitet hatte diesen munteren Dorfabend ein ökumenischer Gottesdienst und ein Platzkonzert der Gesmolder Blaskapelle.

Schon bei der Eröffnungsparty am Freitag mit 450 Rockfans stand die Band „Varicose Vein“ in lila-weißen Trikots auf der Bühne. Als „Special Guest“ nahm auch Ortsbürgermeister Michael Weßler als Sänger das Mikrofon in die Hand. Einen fetzigen Auftritt legten die „Renegades“ hin.