Melle. Dreimal steht im Rahmen der Meller 72-Stunden-Aktionen "Aufwerten" auf dem Zettel. In Neuenkirchen, wo "Günther der Treckerfahrer" den landesweiten Auftakt als Schirmherr begleitete, den Platz an der Engelbrecht-Skulptur. In Wellingholzhausen den Gehweg am Osterbach. Und in Melle-Mitte den Kirchplatz am Kohlbrink.

Er kann es nicht einfach gehabt haben, in seiner Jugend damals in Oberholsten. Oder hat Dietmar Wischmeyer alias Günther die pubertären (Um-) Triebe womöglich ausschließlich bei seinen Altersgenossen beobachtet. Legt man den Beitrag des Schirmherrn der niedersächsischen 72-Stunden-Aktion zugrunde, spielte das (Land-) Leben zwischen 13 und 18 Jahren sich im Wesentlichen sixpack-bewehrt in Bushaltewartehäuschen ab. Bis dann endlich, endlich ein heiß herbeigesehntes Stück Papier Freiheit gewährte: Führerschein. Bis dahin stand der verpickelte Landjugendliche mangels Motorisierung im schlimmsten Fall "ungewemst neben dem Damenrad von Omma". So (oder ganz, ganz ähnlich) war das damals in Günthers Teenagerzeit, als die Geschlechtspartner verteilt wurden, nur leider nicht gerecht, nämlich nach Bedürftigkeit. Mit derlei Pubertär-Folklore unterhielt Wischmeyer die weit über 100 Gäste im Vereinsheim des TV Neuenkirchen, wo um Punkt 18 Uhr das Geheimnis gelüftet wurde, für welchen Zweck die Landjugend die nächsten 72 Stunden zupacken darf.





Gerrit Grothaus war es, der die Einsatzpapiere dabei hatte, nachdem die beiden Landjugend-Landesvorsitzenden Jan Hägerling und Alena Kastens sowie Melles Bürgermeister Reinhard Scholz die Gäste begrüßt hatten. Unter anderen die Stadt unterstützt die Aktion finanziell. Zuvor hatte Scholz nachgeschaut, "was noch in der Schatulle war" und verkündete in Neuenkirchen mit einem schönen Versprecher das Suchergebnis: "2000 Euro habe ich gefunden als Stadt."

Währenddessen in Wellingholzhausen: Heiner Niederniehaus und Werner Altemöller verkünden, was die KLJB, die Katholische Landjugendbewegung, dort drei Tage lang treiben wird: sie gestaltet den Fußweg entlang des Osterbachs neu. Ein gutes Dutzend Wegbereiter ist am Freitagvormittag im Einsatz, nach Schulschluss und Feierabend wird die Truppe auf 20 bis 25 anwachsen, schätzt Annalena Kaumkötter. Es ist schon ganz gut warm am Freitag kurz vor Mittag, "mehr muss es nicht werden", hofft die KLJB-Schriftführerin. Auf 450 Metern muss die oberste, unebene Schicht abgetragen werden, dann tragen die Jugendliche eine neue Schotterschicht auf.





Danach mit der Walze verdichten und schließlich eine Schicht Dolomitsand aufbringen, die gewalzt so glatt sein soll, dass auch Senioren mit Rollator den Weg zukünftig ohne Probleme nutzen können. Ob das klappt, davon kann die Öffentlichkeit sich Sonntag ab 17 Uhr überzeugen. Dann wird die Aktion bei Würstchen und Getränken am Kinderspielplatz, der am Weg liegt, abgeschlossen.

Alle Wellingholzhausener sind dazu eingeladen. Und auch in Neuenkirchen ist die Bevölkerung zur Bauabnahme Sonntag, 17 Uhr, zu Würstchen und Getränken geladen.

So gut wie die katholische Jugend St. Matthäus haben die Wellinger es trotz Versorgung durch Ortsrat, Landfrauen und KFD allerdings nicht. Deren Aufgabe, verlesen von Jutta Dettmann, ist nämlich gleich neben dem Hauptquartier, dem Gemeindehaus, angesiedelt und lautet "Kirchplatz anhübschen". Das bringt natürlich allerlei Annehmlichkeiten wie Toiletten, Kühlschrank oder Päuschen im Schatten mit sich, während die Wellinger Kollegen in der prallen Sonne knechten.





Arbeit ist auf dem Kohlbrink allerdings auch ausreichend vorhanden. Büsche zurückschneiden, Ablaufrinne neu machen, Pflaster ausbessern, Sitzgelegenheiten bauen, Kübel neu bepflanzen. Spiele auf dem Boden aufmalen: Tabaluga-Feld, Himmel und Hölle, Tic-Tac-Toe, Twister.





Um die 30 Jugendliche sind im Einsatz, damit auch dort Sonntag, Schlag 18 Uhr, alles fertig ist.