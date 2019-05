Highlife Music aus Ghana in Melle CC-Editor öffnen

Mit Hingabe sang sich der „Harmonious Chorale Ghana“ direkt in die Herzen Hunderter Zuhörer. Foto: Conny Rutsch

Melle. Klar sagte er Ja, als Stephan Lutermann, Kirchenmusiker an St. Matthäus, vor drei Wochen gefragt wurde, ob ein Chor aus Ghana in Melle auftreten könne. Und schwupp war die Kirche am Donnerstagabend trotz fehlender Werbung mit Hunderten Menschen richtig gut besucht.