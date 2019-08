Melle. „Man weiß Bescheid“, sagt Theresa Johanning. „Man kann mitreden“, ergänzt Marcel Gramatke. Beide sprechen über das Zeitunglesen. Sie gehören zu den 40 jungen Menschen, die bei Solarlux in Melle aktuell eine Ausbildung in einem von elf gewerblichen und kaufmännischen Berufen absolvieren.

Die 21-jährige Theresa Johanning, der gleichaltrige Marcel Gramatke und die 20-jährigen Laura Uhl sowie Pascal Tiemann sind Teilnehmer der Initiative „Zukunft Bilden“ der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sie lesen täglich die Zeitung und nehmen an exklusiven Mitmach-Aktionen und Begleitveranstaltungen teil.

Zur Sache Das Projekt „Zukunft Bilden“ „Zukunft Bilden“ ist eine Bildungsinitiative für Auszubildende, die von Firmen und Institutionen aus der Region unterstützt wird. Ein Jahr lang bekommen die Teilnehmer die „Neue Osnabrücker Zeitung“ oder eine ihrer Regionalausgaben als Abo kostenlos nach Hause geliefert und erhalten die Chance, ihr Allgemeinwissen zu verbessern. Dieses können sie beim wöchentlichen Zeitungsquiz unter Beweis stellen und tolle Preise gewinnen. Begleitveranstaltungen vervollständigen das Konzept. Weitere Informationen gibt Dorothee Lampret unter der Telefonnummer 0541 310233 oder per E-Mail an d.lampret@noz.de.

Die vier Auszubildenden lesen die Zeitung auf verschiedene Weisen. Johanning liest das Meller Kreisblatt von vorne bis hinten, Guhl nimmt sich zuerst den Wetterbericht vor, damit sie weiß, wie sie sich anziehen muss, Tiemann nimmt sich den Sportteil zur Brust und Gramatke fängt mit dem Weltspiegel an. Alle landen aber irgendwann bei der Wirtschaft.



„Als es besondere Steuern auf Stahl und Aluminium gab, wurde es für mich sehr interessant“, sagt Gramatke, der wie Guhl eine Ausbildung zum Systemplaner macht. Stahl und Aluminium sind Rohstoffe, die bei Solarlux zur Produktion von Glas-Faltwände, Balkonverglasungen, Wintergärten, Terrassendächer oder Fassaden verwendet werden. Pascal Tiemann sagt, ihn habe besonders die Berichterstattung über den Brexit interessiert, da Solarlux viele Kunden im Ausland, darunter auch in Großbritannien versorge. Tiemann wird wie Johanning zum Industriekaufmann ausgebildet.

Cool und eine Herausforderung

In ihrer Ausbildung durchlaufen sie alle Abteilungen des 1983 gegründeten Familienunternehmens, das heute in zweiter Generation geführt wird. Über 660 Mitarbeiter sind am Standort Melle tätig, wo Solarlux seit 2016 residiert; 850 sind es weltweit. Produziert wird ausschließlich in Deutschland. Dass sie in der Produktion mitarbeiten müssen, finden Gramatke und Johanning gut. „Es war cool und eine Herausforderung, auch mal einen Bohrer in die Hand zu nehmen“, sagt die angehende Systemplanerin. Ihr Kollege Marcel Gramatke meint, es sei wichtig zu sehen, wie Produkte wie Terrassendächer oder Glasschiebeelemente, die sie sonst zeichnen, zusammengebaut werden und zusammenpassen.

Am Firmensitz in Melle fällt sofort die transparente Architektur ins Auge. Beinahe jeder Raum ist durch große Fenster einsehbar. Das passt zu den flachen Hierarchien innerhalb des Unternehmens. Alle sagen „Du“ zueinander. Die einzigen Momente, in denen Theresa Johanning Marcel Gramatke, Laura Guhl und Pascal Tiemann Vorgesetzte siezen müssen, finden sie in der Schule. Guhl und Gramatke haben die weitesten Wege. Sie fahren nach Rheine. Die Industriekaufleute gehen in Melle zur Berufsschule.

Für sie und die anderen Auszubildenden muss nach dem Ende ihrer Lehrzeit nicht Schluss sein mit Lernen. Bei Solarlux stehen ihnen zahlreiche verschiedene Entwicklungschancen und Karrieremöglichkeiten offen.