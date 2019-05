Melle. Ein Buch in ungewöhnlichem Format portraitiert einen ungewöhnlichen Meller Unternehmer: Gerhard Manfred Rokossa, „Den Mann mit dem Feuer“ wie es im Untertitel heißt. Das erste Exemplar wurde jetzt druckfrisch von Autor Hartwig Grobe an den Spartherm-Chef überreicht. Die beiden sind Freunde und während mehrerer gemeinsamer Radtouren im In- und Ausland entstand die Idee, aus dem Inhalt der dort geführten Gespräche das Leben des Unternehmers festzuhalten.

Herausgekommen ist ein hochwertig produziertes Buch im Leineneinband, das auf 117 Seiten nicht nur das bewegte Leben des Selfmade-Mannes schildert, sondern auch detailreich die neuere deutsche Geschichte lebendig werden lässt. Zahlreiche Fotos von 1939 bis heute illustrieren beide Bereiche. Das macht das Werk nicht nur lesens- sondern auch sehenswert.

Ideengeber und Autor Hartwig Grobe verwies bei der offiziellen Buchvorstellung in der ihm eigenen bescheidenen Art auf den wesentlichen Anteil, den Designerin Claudia Preuß an dem Werk hatte. Sie habe sich nicht nur um die moderne und auffälllige Gestaltung des Buchs verdient gemacht, sondern sich auch um die Text-und Bildbearbeitung gekümmert. „Sie hat erheblichen Anteil am Zustandekommen des Buchs“, sagte er.

Manfred Rokossa erklärte auf Nachfrage, als das Thema Buch aufgekommen sei, habe er bei sich zuerst „Na ja“ gedacht. „Ich bin halt lieber im Hintergrund, da passte mir das Projekt eigentlich nicht“. Als er dann aber erstmals die Konzeption und die ersten Texte gesehen habe, sei das Eis gebrochen gewesen. „Ab da wurde die Sache immer interessanter."

In Jahrzehnte gegliedert

Das Buch ist in verschiedene Abschnitte gegliedert und reicht von „Frühe Kindheit und Schulzeit“ in Schlesien über „Ausreise nach Deutschland“ und „Die ersten Jahre in Deutschland“ bis hin zu „Gerüstet für die Zukunft“. Dazwischen finden sich die einzelnen Lebensabschnitte des Unternehmers, eingebunden in die unterschiedlichen Jahrzehnte. Die werden durch Fotos von typischen Gegenständen dieser Zeit flankiert, seien es der tragbare Plattenspieler (1969-1979), das erste bunte Tastentelefon (1979-1989), der Game-Boy (1989-1999) oder ein Euro-Schein (1999- 2009).

In den Beiträgen zur Firmenentwicklung tauchen auch Bilder von Rokossas Ehefrau Ulrike auf. „Sie ist mir eine große Stütze in vielen Dingen, denn sie ist klug, überlegt als intelligente Gesprächspartnerin genau was sie sagt und ist im Unternehmen für die Finanzen zuständig“, sagte Rokossa. Seine Frau und er seien zwei starke Partner, die sich gegenseitig Impulse gäben.

In weiteren Beiträgen geht es um die Rokossa-Stiftung, um die Bautätigkeit des Unternehmers, seine Naturverbundenheit, sein Privatleben, sein Umgang mit Behörden und Politik und die Radtouren mit dem Autor. Ergänzt wird das Werk durch Statements aus Politik, Verwaltung und Belegschaft. Er jedenfalls freut sich über das vorliegende Ergebnis, in dem ein Jahr Arbeit steckt. „Ich bis selbst überrascht, dass es so gut geworden ist und erste Leser wie Günter Pietsch sich begeistert äußern“, erklärte Rokossa.

Das Buch „Gerhard Manferd Rokossa – Der Mann mit dem Feuer“ (ISBN-Nr.: 978-3-00-062565-7) ist ab sofort im Buchhandel oder ab Montag auch in der Geschäftsstelle des Meller Kreisblatts an der Mühlenstraße 24 erhältlich. Es kostet 19,80 Euro.