Melle. Am Montag, 27. Mai, beginnen die Bauarbeiten für die Fahrbahnerneuerung der Wellingholzhausener Straße und der Küingdorfer Straße in Wellingholzhausen. Das teilt die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.

Nachdem bereits in den vergangenen Wochen die Versorgungsleitungen verlegt worden sind, erfolgt am Montag der Start für die eigentlichen Straßenbauarbeiten. Daher wird der Bereich von der abknickenden Vorfahrt der Wellingholzhausener Straße/Am Ring (Apotheke) bis hinter die Einmündung „Auf der Wippe“ voll gesperrt. Die Verbindung Dissener Straße/Wellingholzhausener Straße in Richtung Himmern ist davon unberührt.

Im ersten Bauabschnitt, der voraussichtlich bis Anfang Juli dauert, sind neben der Fahrbahnerneuerung auch umfangreichen Arbeiten am Gehweg sowie an der Trinkwasserleitung nötig. Während der Sommerferien schließt sich der nächste Bauabschnitt an, der im Bereich Am Ring/Dissener Straße eingerichtet wird. Darüber informiert die Behörde noch rechtzeitig vor dem Beginn der Bauarbeiten.

Die Anwohner der Siedlung „Auf der Wippe“ können im Zuge des Baufortschritts die Küingdorfer Straße entweder in nördlicher oder südlicher Richtung nutzen. Die Anbindungen der Altenmeller Straße und der Sondermühlener Straße an die Landesstraße werden in dieser Zeit gesperrt.

Für beide Fahrtrichtungen ist eine großräumige Umleitung über die Wellingholzhausener Straße, Gausekamp, Altenmeller Straße, Borgholzhausener Straße und Küingdorfer Straße eingerichtet und ausgeschildert.

Die Gesamtbaumaßnahme in Wellingholzhausen soll voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern. Dafür fallen Baukosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro an.