Melle. 2009 gründeten 20 öffentliche Bibliotheken aus Niedersachsen den Onleihe-Verbund NBib24, das steht für Niedersächsische Bibliotheken 24 Stunden online. Mit dabei: die Stadtbibliothek Melle. Zum zehnjährigen Jubiläum erwartet die Nutzer auf nbib24.de ein Gewinnspiel.

„Vom Start an nahmen die Bibliotheksnutzer die Möglichkeit, eMedien auszuleihen, rege in Anspruch. Allein in unserer Bibliothek verzeichneten wir in diesem Bereich in den vergangenen zehn Jahren 134.500 Ausleihen“, resümiert Bibliotheksleiterin Ulrike Koop. Angesichts der deutschlandweit positiven Entwicklung sei der Verbund in den Folgejahren rasant angewachsen. Mittlerweile arbeiten 137 niedersächsische Bibliotheken zusammen.

„Sie bieten 23.700 Titel beziehungsweise 123.000 Exemplare zur Ausleihe an“, erläuterte Ulrike Koop. Der Erfolg gebe dem Verbund Recht: 2018 haben über 35.000 Nutzer mehr als eine Million Entleihungen getätigt. Neben aktuellen Bestsellern umfasst das elektronische Angebot die ganze Bibliotheken-Bandbreite von Sachbüchern über Romane bis zu Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen.

Die eMedien könnten auf dem Tablet oder Smartphone über eine App, am Computer oder für eReader heruntergeladen oder gestreamt und gelesen beziehungsweise gehört werden. Für die Nutzung der NBib24 benötigt Leser lediglich einen gültigen Benutzerausweis, zum Beispiel den der Stadtbibliothek. Bei der Ausleihe elektronischer Medien entstehen keine weiteren Gebühren. Was die Lese-Leiterin besonders erfreut: Aktuell verzeichnet die Stadtbibliothek 249 Zeitschriften-Abonnements.

Zum zehnten Geburtstag erwartet die Nutzer auf nbib24.de ein Gewinnspiel, bei dem sie ein iPad, eBookreader oder eine Powerbank gewinnen können.

Während viele Stammkunden von Bibliotheken noch nie digital in der Welt der Literatur versunken sind, ist das für andere längst der gängigste Weg. So ist das Wort Onleihe entstanden, das eine Onlineplattform für das Ausleihen digitaler Bibliotheksmedien meint. Das Kurzwort aus Online und Ausleihen hat schon Eingang in den Duden gefunden.