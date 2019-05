Der Bundestagsabgeordnete André Berghegger (links) traf rund um das Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia" in Berlin die Meller Turner Michel Diekjobst, Sina Hoffmann, Dominik Lücker, Marvin Plahinek und Lotta Tiemeier (von links) mit den Lehrern Andreas Landwehr und Ulrike Diekjobst. Foto: Gymnasium Melle

Melle/Berlin . Auch in diesem Jahr hat sich wieder eine Turnmannschaft des Gymnasiums Melle für das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia" in Berlin qualifiziert. Die Schülermannschaft wurde für ihre Leistung von der Fachjury mit einem starken achten Platz belohnt, sogar der fünfte Platz war in greifbarer Nähe.