Melle. . Wie heißt es so schön: Musik sagt mehr als tausend Worte. Das möchten auch Miriam Schulte und Sebastian Lange bewirken. Zum Stadtjubiläum legen die Inhaberin der Musikschule „Forum Musaik“ Altenmelle und der Meller Komponist einen Melle-Song und gleich eine ganze Symphonie vor.

„Wir können stolz sein, dass wir in Melle einen Komponisten haben, der dieses einzigartige Werk mit dem Bezug zu Melle geschaffen hat“, bedankte sich Bürgermeister Reinhard Scholz. Auch Ulrich Blankenfeldt, Vorsitzender des das Projekt fördernden Kulturrings, und sein Stellvertreter Josef Theißing sind begeistert, dass die Anregung der Stadt auf ein solches Echo bei den Musikern gestoßen ist.

Ohrwurmcharakter

Als die Organisatorinnen des Stadtjubiläums, Ina Wien und Iris Schriever, sowie Astrid Voß aus dem Kulturbereich der Stadtverwaltung vor einigen Monaten die Idee weitergaben, eine Hymne oder einen Song für Melle entwickeln zu lassen, kam Miriam Schulte, ins Spiel. „Wir haben uns dieser Herausforderung gerne gestellt und einen Song mit Ohrwurmcharakter erdacht“, erzählt sie. Mit ihren beiden Musikerkollegen Martin König, Gitarre und Florian Eickmeyer (E-Gitarre) – die drei bilden die Acoustic-Coverband Murphy - sang sie im Tonstudio von Michael Schulte in Markendorf schließlich den tintenfrischen Song ein. „Er soll das Heimatgefühl der Menschen für ihre Stadt Melle unterstreichen“, erklärt sie.

Symphonie in drei Sätzen

Die Ideen sprudelten jetzt. Sebastian Lange, als Instrumentalpädagoge ebenfalls im „Forum Musaik“ tätig, hatte etwa vier Monate Zeit für die ja eigentlich gefragte Hymne. „Ich bin dann direkt bei einer orchestralen Umsetzung gelandet“, erklärt er. Auf dem Notenpapier steht nun eine dreisätzige Symphonie, die eine emotionale Geschichte über eine kleine Gruppe von Menschen erzählt, die vor 850 Jahren ihren Heimatort verließ, um einen Ort zu finden, der schöner war als alles, was sie bis dahin gesehen hatten. Sie durchstreifen geheimnisvolle Orten, nebelverhangene Wälder, bis sie an die Stelle gelangen, die ihnen den Atem verschlägt. Sogar der alte Märchenwald spielt eine Rolle. Er flüstert den Menschen Geschichten zu mit der Botschaft, dass hier am Berghang eine neue Stadt entstehen soll, die vielen Menschen ein Zuhause bieten wird. Und dann schließlich bauen sie die Stadt in einer Aktion, für die die Männer, Frauen und Kinder gemeinsam ins Rad greifen. Nach Jahren der harten Arbeit treffen sich alle Bürger auf dem Marktplatz und feiern ihre neue Stadt: Melle.

Stolz auf die Stadt

„Wir dachten, dass ein bisschen Pathos mitschwingen und auch vermittelt werden soll, verbunden mit der Botschaft, dass die Bürger stolz auf ihre Stadt sind und gerne hier leben“, sagt Sebastian Lange.

Der Meller Kulturring konnte das Göttinger Symphonie Orchester gewinnen, die „Meller Symphonie“ zum Stadtgeburtstag aufzuführen. Die Musiker, die jedes Jahr das Neujahrskonzert in Melle zelebrieren, sagten zu.

Am Mittwoch, 26. Juni um 18 Uhr wird die „Meller Symphonie“ im Theater Melle am Schürenkamp uraufgeführt. Der Vorverkauf im Rathaus hat begonnen.

Der Melle Song wird am Festwochenende auf der Festmeile in Melles Innenstadt präsentiert.