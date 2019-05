Alkohol: Auch in Melle nur eine von vielen Suchtformen CC-Editor öffnen

Verdeutlichten den Alkoholkonsum in Deutschland: Carolin Meyer (links) und Petra Steinemann am Stand der Diakonie. Foto: Christoph Franken

Melle. 300 Beratungsgespräche mit Betroffenen oder deren Angehörigen rund um das Thema Sucht werden jährlich von den Mitarbeitern der Diakonie-Suchtberatungsstelle in Melle geführt. Schon dass zeigt, wie aktuell und brisant das Thema trotz aller Präventionsmaßnahmen auch in Melle noch ist. Die Suchtberatungsstelle zeigte am Mittwoch im Rahmen der "Aktionswoche Alkohol" während des Wochenmarktes Flagge.