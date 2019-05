Melle. Startschuss für eine besondere Aktion im Jubiläumsjahr 850 Jahre Melle: Gemeinsam haben das Ehrenamtsbüro und der Verein Tag der guten Tat die Aktion „850 Gute Taten für Melle“ gestartet.

„Ziel der Aktion ist es, neben dem gemeinsamen Feiern den Bürgern die Möglichkeit zu eröffnen, ihrer Stadt auch aktiv etwas zurück zu geben und die Bedeutung guter Taten und guter Nachrichten mehr in das Bewusstsein der Menschen zu bringen“, betont Bürgermeister Reinhard Scholz. Er dankte in diesem Zusammenhang der städtischen Freiwilligenkoordinatorin Katja Rauer, die das Projekt ins Leben gerufen hat.

„Ab sofort bis zum ,Tag der guten Tat‘ am 8. September sollen in Melle 850 Gute Taten vollbracht werden“, erläutert Katja Rauer. Alle Meller sind aufgerufen, sich mit kleinen oder großen Ideen an der Aktion zu beteiligen. Es zählen Ideen, Engagement, Einsatz: Jeder einzelne kann sich einbringen.

Blutspende oder Patenschaft

Das kann zum Beispiel eine Blutspende oder ein Erste-Hilfe-Kursus sein: "Oder vielleicht eine Patenschaft für ein Blumenbeet, Hilfe beim Einkauf, im Bus aufstehen, um jemandem Platz zu machen oder jemandem über die Straße helfen. All dies sind gute Taten", meint Katja Rauer.

In den Bürgerbüros und an anderen Orten liegen bunte Aktionskarten aus. Darauf kann man seine „Gute Tat“ beschreiben oder einfach durch ankreuzen „Gute Tat vollbracht“ seine Teilnahme an der Aktion zurückmelden. Wer seine Absenderdaten angibt, nimmt an einer kleinen Verlosung des 'Vereins Tag der guten Tat' am 15. September teil, bei der als kleine Anerkennung für das geleistete Engagement unter allen Teilnehmern schöne Preise verlost werden.

Als kleine symbolische Anerkennung erhält jeder Teilnehmer eine kleine Tüte Gummibärchen. Insgesamt 850 Tütchen haben die Initiatoren in einen großen Glasbehälter gesteckt, in der Hoffnung, dass das Glas alsbald leer wird. Einen viel versprechenden Anfang haben die Kollegen der Verwaltung bereits gemacht: "20 gute Taten haben die Mitarbeiter schon vollbracht", freuen sich die Initiatoren.

Große und kleine Aktionen

Bereits seit 2012 organisiert der Meller Verein eine Aktionswoche rund um den Tag der guten Tat, an der sich schon viele Bürger aber auch Unternehmen, Schulen, Vereine und Institutionen mit unterschiedlichen Aktivitäten beteiligt haben. Die Veranstalter hoffen nun, dass die Meller die Aktion unterstützen und mit großen und kleinen Aktionen zeigen, wie bunt und vielfältig das ehrenamtliche Engagement im Grönegau ist.

Am Festwochenende von Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni können Interessierte die Postkarten am Aktionsstand abgeben, mit dem sich der Verein, das Ehrenamtsbüro und das Umweltbüro an der Festmeile beteiligen.

Weitere Auskünfte erteilt Ehrenamtskoordinatorin Katja Rauer, Telefon 05422 965-266, E-Mail k.rauer@stadt-melle.de.