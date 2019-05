Riemsloh. Am kommenden Samstag steht für die erste Jugendmannschaft des TSV Riemsloh das womöglich wichtigste Punktspiel der Tischtennis-Saison auf dem Programm.

Die Riemsloher qualifizierten sich nach einer starken Hinrunde als Herbstmeister für die Play-Offs der Bezirksligen um den Aufstieg in die Niedersachsenliga. Nachdem man auch hier den ersten Platz belegte, wurden abermals in zwei Halbfinales die beiden Teams ausgespielt, die im Finale um den Startplatz in der höchsten Jugendliga Niedersachsens spielen.



Nach einem souveränen Sieg im Halbfinale standen die Riemsloher als Finalist fest und trafen am vergangenen Wochenende im Final-Hinspiel auf den TuS Ekern. Mit starken Leistungen bezwangen TSV-Spitzenspieler Thorben Rabbe und sein Team den ebenbürtigen Gegner mit 8:5 und öffneten somit die Tür zum angestrebten Aufstieg.

Am Samstagmittag steht beim TuS Ekern das Rückspiel an. Vor fremder Kulisse ist ein enges und heiß umkämpftes Spiel zu erwarten. Ein Favorit ist nicht auszumachen, dennoch ist die Marschrichtung der Riemsloher klar: Man will von Beginn an mutig ins Spiel starten und keinen Zweifel aufkommen lassen, dass man die Sporthalle als Aufsteiger wieder verlassen möchte. Hochklassige und spannende Spiele sind garantiert. Bleibt abzuwarten, ob die TSV-Jungs ihr Ziel erreichen.