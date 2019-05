Schon 5000 Briefwähler in Melle, das ist top

Schon über 5000 Meller Bürger haben per Brief gewählt. Symbolbild: dpa

Melle. In Melle zeichnet sich für die Europawahl und für die Landratswahl eine hohe Briefwahlbeteiligung ab. Schon über 5000 Bürger haben per Brief gewählt. Das lässt auf ein großes Interesse an beiden Wahlen am Sonntag schließen.