Melle. Rockige Klänge fetzen durch den Probenraum der IGS in Melle. Blasinstrumente werden gestimmt, Verstärker geregelt, Schlagzeuge in Position gebracht. Immer dienstags nach dem Unterricht proben 25 junge Musiker – die Big Band iChamps. Bald steht der erste Auftritt auswärts an: beim Deutschen Musikfest.

Aktuell polieren die Instrumentalisten und Sänger ein Programm mit 13 Stücken aus Rock- und Popmusik auf Hochglanz, das David Höing, Musiklehrer und Leiter der Big Band, zusammengestellt hat und mit den jungen Leuten seit dem neuen Schuljahr im August 2018 probt.

„Ich habe die Big Band beim Deutschen Musikfest in Osnabrück angemeldet“, erzählt er. Dieses Event wird vier Tage lang die Hasestadt zum Klingen bringen. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni erwarten die Organisatoren zehntausende Musiker und Besucher zu einem Musikfest mit 300 Veranstaltungen und mehr als 300 musikalischen Ensembles. In Hallen, auf Bühnen und Plätzen wird Osnabrück zum riesigen Konzertsaal.

Und die Big Band der IGS Melle ist dabei. Voller Hochachtung betont David Höing: „Ich bin so stolz auf die jungen, hochmotivierten, strapazierfähigen Musiker, die sich in ihrer Freizeit so sehr für unsere Musik engagieren.“ Der Big Band Leader schickt auch ein Riesenlob an die Eltern, die ihren Kids den Instrumentalunterricht ermöglichen und mit vielen Fahrdiensten unterstützen.

Im Jahr 2016 rief er die Big Band ins Leben, nun sind die Nachwuchsmusiker stolz, in Osnabrück dabei zu sein.

Da ist etwa Pia Zachan, die extra für die Big Band von Gitarre auf E-Bass umlernte. Sie beißt mitunter fest die Zähne zusammen, wenn ihre heftigen Kniebeschwerden sie sogar in den Rollstuhl zwingen. Und doch schafft sie es, zwischen Arzttermin und Physiotherapie zur Probe zu kommen.

Anna Möllering freut sich auf ihren Einsatz als Sängerin und wird „Angels“ von Robbie Williams auf die Bühne bringen. Lina Leimbrock spielt eine der Trompeten und bildet mit Querflöten, Saxophonen und den Klarinetten den großen Bläserpart der Großband. Zu der dann noch zwei Schlagzeuge und zwei E-Pianos gehören.

Das „Ghostbusters“-Thema ist ebenso im Repertoire wie diverse Rock- und Popsongs. Malte Rauer bereitet sich als Sänger auf „Handclaps“ von Fitz and the Tantrums vor. Alle haben Spaß mit ihrer Musik. Sonst wäre es wohl kaum möglich, dass die iChamps am Ende dieses Schuljahres elfmal aufgetreten sein werden.

Jetzt aber freuen sich die jungen Musiker erstmal mächtig auf ihren Auftritt bei dem riesigen Deutschen Musikfest in Osnabrück. Am 1. Juni werden sie ab 19 Uhr auf dem Schulhof der Ursula-Schule zu hören sein.

iChamps Weitere Termine Drei weitere Termine hat die Big Band der IGS in diesem Schuljahr noch vor sich: Am Mittwoch, 5. Juni, ab 18 Uhr tritt sie beim Unicef-Konzert der Meller Schulen im Forum Melle auf. Am Samstag, 29. Juni, wird sie in Melle um 17 Uhr beim Stadtjubiläum zu hören sein, und am Dienstag, 2. Juli, endet ihre Konzertsaison beim Sommerkonzert der IGS, das um 19 Uhr beginnt.